Shot: в Крыму неизвестные на лодках открыли огонь из РПГ по спящим туристам

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Никто из туристов в результате обстрела не пострадал Фото:

У мыса Тарханкут (на западе Крыма) неизвестные начали стрелять из РПГ по кемпингу с туристами. Предположительно, злоумышленники были украинскими диверсантами, передает telegram-канал Shot.

«Первые звуки стрельбы услышали в кемпинге „Оленевка Village“ в селе Оленевка. Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет.

В СМИ предположили, что диверсия могла быть попыткой «устроить шоу» на день независимости Украины, который отмечают 23 августа. В районе кемпинга был введен план «Крепость», который подразумевает сбор личного состава и взятие под контроль всех важных объектов.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.

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У мыса Тарханкут (на западе Крыма) неизвестные начали стрелять из РПГ по кемпингу с туристами. Предположительно, злоумышленники были украинскими диверсантами, передает telegram-канал Shot. «Первые звуки стрельбы услышали в кемпинге „Оленевка Village“ в селе Оленевка. Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В СМИ предположили, что диверсия могла быть попыткой «устроить шоу» на день независимости Украины, который отмечают 23 августа. В районе кемпинга был введен план «Крепость», который подразумевает сбор личного состава и взятие под контроль всех важных объектов. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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