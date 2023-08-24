Shot: в Крыму неизвестные на лодках открыли огонь из РПГ по спящим туристам

24 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Никто из туристов в результате обстрела не пострадал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU У мыса Тарханкут (на западе Крыма) неизвестные начали стрелять из РПГ по кемпингу с туристами. Предположительно, злоумышленники были украинскими диверсантами, передает telegram-канал Shot. «Первые звуки стрельбы услышали в кемпинге „Оленевка Village“ в селе Оленевка. Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В СМИ предположили, что диверсия могла быть попыткой «устроить шоу» на день независимости Украины, который отмечают 23 августа. В районе кемпинга был введен план «Крепость», который подразумевает сбор личного состава и взятие под контроль всех важных объектов. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.

У мыса Тарханкут (на западе Крыма) неизвестные начали стрелять из РПГ по кемпингу с туристами. Предположительно, злоумышленники были украинскими диверсантами, передает telegram-канал Shot. «Первые звуки стрельбы услышали в кемпинге „Оленевка Village“ в селе Оленевка. Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших нет. В СМИ предположили, что диверсия могла быть попыткой «устроить шоу» на день независимости Украины, который отмечают 23 августа. В районе кемпинга был введен план «Крепость», который подразумевает сбор личного состава и взятие под контроль всех важных объектов. URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.