23 августа 2023

В Свердловской области образовался дефицит охранников и специалистов служб безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Свердловские работодатели нуждаются в охранниках Фото:

Несмотря на повышение предлагаемых зарплат в среднем на 22,81% для охранников и специалистов служб безопасности Свердловской области, количество их резюме за последние два года упало на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

«Число вакансий для охранников и специалистов служб безопасности на Среднем Урале сокращается. За январь—июль 2023 года было открыто 2,3 тысячи подобных предложений о работе, что на 11% меньше, чем за тот же период 2022 года и на 20% меньше, чем в 2021 году. Средние предлагаемые зарплаты с 2021 года выросли на 22,81%. В 2021 году специалистам служб безопасности предлагали 34,5 тысяч рублей, в 2022 году повысили до 36,8 тысяч рублей. За половину 2023 года зарплаты подняли до 44,7 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Рост предлагаемых зарплат связывают с нехваткой кадров. «На одну вакансию приходится 3,5 активных резюме. Интерес соискателей к данной сфере снижается. За июль 2023 года в Свердловской области было открыто на 14% меньше таких резюме, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе сервиса.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Количество вакансий на такие специальности увеличилось разы.

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Несмотря на повышение предлагаемых зарплат в среднем на 22,81% для охранников и специалистов служб безопасности Свердловской области, количество их резюме за последние два года упало на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Число вакансий для охранников и специалистов служб безопасности на Среднем Урале сокращается. За январь—июль 2023 года было открыто 2,3 тысячи подобных предложений о работе, что на 11% меньше, чем за тот же период 2022 года и на 20% меньше, чем в 2021 году. Средние предлагаемые зарплаты с 2021 года выросли на 22,81%. В 2021 году специалистам служб безопасности предлагали 34,5 тысяч рублей, в 2022 году повысили до 36,8 тысяч рублей. За половину 2023 года зарплаты подняли до 44,7 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Рост предлагаемых зарплат связывают с нехваткой кадров. «На одну вакансию приходится 3,5 активных резюме. Интерес соискателей к данной сфере снижается. За июль 2023 года в Свердловской области было открыто на 14% меньше таких резюме, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Количество вакансий на такие специальности увеличилось разы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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