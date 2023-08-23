В Свердловской области образовался дефицит охранников и специалистов служб безопасности

24 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Свердловские работодатели нуждаются в охранниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на повышение предлагаемых зарплат в среднем на 22,81% для охранников и специалистов служб безопасности Свердловской области, количество их резюме за последние два года упало на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Число вакансий для охранников и специалистов служб безопасности на Среднем Урале сокращается. За январь—июль 2023 года было открыто 2,3 тысячи подобных предложений о работе, что на 11% меньше, чем за тот же период 2022 года и на 20% меньше, чем в 2021 году. Средние предлагаемые зарплаты с 2021 года выросли на 22,81%. В 2021 году специалистам служб безопасности предлагали 34,5 тысяч рублей, в 2022 году повысили до 36,8 тысяч рублей. За половину 2023 года зарплаты подняли до 44,7 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Рост предлагаемых зарплат связывают с нехваткой кадров. «На одну вакансию приходится 3,5 активных резюме. Интерес соискателей к данной сфере снижается. За июль 2023 года в Свердловской области было открыто на 14% меньше таких резюме, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Количество вакансий на такие специальности увеличилось разы.

Несмотря на повышение предлагаемых зарплат в среднем на 22,81% для охранников и специалистов служб безопасности Свердловской области, количество их резюме за последние два года упало на 20%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Число вакансий для охранников и специалистов служб безопасности на Среднем Урале сокращается. За январь—июль 2023 года было открыто 2,3 тысячи подобных предложений о работе, что на 11% меньше, чем за тот же период 2022 года и на 20% меньше, чем в 2021 году. Средние предлагаемые зарплаты с 2021 года выросли на 22,81%. В 2021 году специалистам служб безопасности предлагали 34,5 тысяч рублей, в 2022 году повысили до 36,8 тысяч рублей. За половину 2023 года зарплаты подняли до 44,7 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Рост предлагаемых зарплат связывают с нехваткой кадров. «На одну вакансию приходится 3,5 активных резюме. Интерес соискателей к данной сфере снижается. За июль 2023 года в Свердловской области было открыто на 14% меньше таких резюме, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе сервиса. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели выразили острую востребованность токарей, инженеров и слесарей. Количество вакансий на такие специальности увеличилось разы.