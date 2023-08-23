23 августа 2023

«Мир Квартир»: Курганская область стала регионом с самыми дешевыми частными домами

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, кровля, частный сектор, крыши домов, чеховский мост, дома
Средняя стоимость частных домов в Курганской области достигла 2 500 000 рублей Фото:

Курганская область попала в рейтинг регионов, в которых можно найти самые дешевые частные дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир Квартир».

«Аналитики федерального портала „Мир Квартир“ сопоставили стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу. Самые дешевые жилые строения можно найти в Курганской области (2 549 839 рублей), Кемеровской области (2 956 146 рублей), а также в Еврейской АО (3 094 375 рублей)», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в рейтинг самых дешевых квартир вошли Мордовия, а также Брянская, Архангельская и Псковская области. Регионами с наиболее дорогими жилыми строениями стали Москва и Санкт-Петербург. Как отмечают специалисты портала, в среднем по России за частный дом придется заплатить более 6 000 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дешевело жилье в новостройках. Стоимость квадратного метра в таких домах снизилась почти на 4%.

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Курганская область попала в рейтинг регионов, в которых можно найти самые дешевые частные дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир Квартир». «Аналитики федерального портала „Мир Квартир“ сопоставили стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу. Самые дешевые жилые строения можно найти в Курганской области (2 549 839 рублей), Кемеровской области (2 956 146 рублей), а также в Еврейской АО (3 094 375 рублей)», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что в рейтинг самых дешевых квартир вошли Мордовия, а также Брянская, Архангельская и Псковская области. Регионами с наиболее дорогими жилыми строениями стали Москва и Санкт-Петербург. Как отмечают специалисты портала, в среднем по России за частный дом придется заплатить более 6 000 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дешевело жилье в новостройках. Стоимость квадратного метра в таких домах снизилась почти на 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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