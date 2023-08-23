«Мир Квартир»: Курганская область стала регионом с самыми дешевыми частными домами

Средняя стоимость частных домов в Курганской области достигла 2 500 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область попала в рейтинг регионов, в которых можно найти самые дешевые частные дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир Квартир».

«Аналитики федерального портала „Мир Квартир“ сопоставили стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу. Самые дешевые жилые строения можно найти в Курганской области (2 549 839 рублей), Кемеровской области (2 956 146 рублей), а также в Еврейской АО (3 094 375 рублей)», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в рейтинг самых дешевых квартир вошли Мордовия, а также Брянская, Архангельская и Псковская области. Регионами с наиболее дорогими жилыми строениями стали Москва и Санкт-Петербург. Как отмечают специалисты портала, в среднем по России за частный дом придется заплатить более 6 000 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дешевело жилье в новостройках. Стоимость квадратного метра в таких домах снизилась почти на 4%.