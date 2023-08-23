Тюменец на почве ревности убил брата

Обвиняемый избил брата до смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Голышмановского района (Тюменской области) Александр Власкин пойдет под суд по обвинению в избиении до смерти родного брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«По версии следствия, 18 октября между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним Александром и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись из магазина, Власкин увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — рассказали в суде историю конфликта.

Обвиняемый нанес брату несколько ударов по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Вескину предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.