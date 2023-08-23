23 августа 2023

Тюменец на почве ревности убил брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Обвиняемый избил брата до смерти Фото:

Житель Голышмановского района (Тюменской области) Александр Власкин пойдет под суд по обвинению в избиении до смерти родного брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«По версии следствия, 18 октября между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним Александром и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись из магазина, Власкин увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — рассказали в суде историю конфликта.

Обвиняемый нанес брату несколько ударов по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Вескину предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

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Житель Голышмановского района (Тюменской области) Александр Власкин пойдет под суд по обвинению в избиении до смерти родного брата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «По версии следствия, 18 октября между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 38-летним Александром и его 41-летним братом произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись из магазина, Власкин увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице», — рассказали в суде историю конфликта. Обвиняемый нанес брату несколько ударов по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Вескину предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Он ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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