В развитие завода будет направлено 2,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Форэнерго» инвестирует в технопарк Южноуральска (Челябинская область) 2,5 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, средства потратят на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.

«Компания „Форэнерго“, инвестор нового завода „ЮЗРК групп“, планирует создать технопарк на промышленной площадке бывшего ЮЗРК. Холдинг собирается инвестировать в проект не менее 2,5 млрд рублей. На эти средства запустят литейное и керамическое производство, построят цех, выпускающий варисторы, и завод по производству стеклянных изоляторов», — отметили в минпроме.

Строительство завода инвестор намерен завершить до конца 2024 года. Керамические изделия усовершенствуют для поставки предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

«Приобретаем необходимое оборудование, привлекаем специалистов и современные технологи. Выпуск изоляторов — второе направление. К концу 2024 года будет готова вторая линия по их производству. Литье будем готовы производить в 2025 году», — сообщил первый вице-президент ПО «Форэнерго», директор «ЮЗРК групп» Виталий Кобзев.

ЮЗРК создает линейку радиокерамических изделий. Изделия востребованы в машиностроении, электронике, металлургии, химической промышленности, сфере добычи и переработки нефти и газа. Предприятие выполняет 72 контракта, 37 из них связаны с гособоронзаказом.

Завод Южноуральска стал собственностью «Форэнерго» в апреле. После этого численность персонала возросла до 370 человек, в несколько раз увеличился выпуск продукции. Министр Павел Рыжий заявил, что завод удалось сохранить при участии представителей правительства области. Власти готовы оказать поддержку по линии минпрома и Фонда развития промышленности.

С апреля выпуск на южноуральском заводе нарастили в несколько раз Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Численность персонала с весны увеличилась до 370 человек Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Изделия компании востребованы в целом ряде отраслей промышленнсти Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области