Челябинское заксобрание отклонило возврат к прямым выборам мэров

Глав челябинских муниципалитетов по-прежнему будут выбирать не жители, а местные депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Депутаты заксобрания Челябинской области на сессии 24 августа отклонили законопроекты эсеров о возвращении к прямым выборам мэра Челябинска и главы Коркинского муниципального округа. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

«Люди не знают действующих глав, потому что они их не выбирали. До 70% опрошенных граждан говорят, что предпочли бы выбирать глав сами и готовы нести ответственность. Реализация этого подхода не потребует дополнительных расходов областного бюджета и иных материальных затрат», — заявил представляющий фракцию «Справедливой России» Дмитрий Сумин.

Его содокладчик Дмитрий Ларин подчеркнул, что два последних мэра Челябинска, которых избирали депутаты, стали фигурантами уголовных дел. Так же, как и многие назначенные ими высокопоставленные чиновники.

«В области установлен единый порядок выборов глав. Коллеги предложили точечное регулирование для двух муниципалитетов. При этом не привели убедительных доводов, что существующая система выборов себя „дискредитировала и показала крайне неэффективно“. В РФ осталось только пять субъектов, сохранивших такую выборную модель», — объяснил отрицательный отзыв комитета по госстроительству на законопроекты его глава Анатолий Брагин.

Он также добавил, что за время его работы прокурором области под уголовные дела попал 41 челябинский мэр — и коррупции никак не помешало то, что они тогда избирались на прямых выборах. Спикер ЗСО Олег Гербер добавил, что и реальная практика не подтверждает и тезис о повышении активности избирателей на прямых выборах. В Томске на избирательные участки в последние прямые выборы пришли 19% избирателей, а в Новосибирске — чуть больше 20%. Причем в последнем случае едва не победил представитель организации, впоследствии признанной экстремистской. В итоге большинство народных избранников проголосовало против предложения эсеров.