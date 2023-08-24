Фармацевт Абизов заявил, что уход «Зепатира» не повлияет на лечение гепатита

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В России есть препараты для лечения гепатита С, отметил Евгений Абизов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Американская компания MSD прекратила поставлять в Россию препарата «Зепатир» для лечения гепатита С, однако это не является угрозой для людей с таким диагнозом. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков об этом заявил доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Ранее в соцсетях начали распространять слухи о том, что в РФ нет аналога американскому препарату.

«Препараты группы для лечения заболеваний печени есть. Что касается аналогов, то они тоже есть. Кроме того, ряд стран могут производить тот же препарат („Зепатир“ — прим. ред.), но под другим названием. В любом случае параллельный импорт всегда может помочь, нагнетать ситуацию по этому поводу смысла нет. В России с гепатологами полный порядок, есть и специалисты, и лекарства», — заявил Абизов в беседе с URA.RU.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также отмечал, что рисков для пациентов с гепатитом нет. По его словам, препарат «Зепатир» не является незаменимым или уникальным.

Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира» 22 августа, сообщает RT. В ведомстве отметили, что это никак не скажется на поставках в 2024 году.

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Американская компания MSD прекратила поставлять в Россию препарата «Зепатир» для лечения гепатита С, однако это не является угрозой для людей с таким диагнозом. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков об этом заявил доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. Ранее в соцсетях начали распространять слухи о том, что в РФ нет аналога американскому препарату. «Препараты группы для лечения заболеваний печени есть. Что касается аналогов, то они тоже есть. Кроме того, ряд стран могут производить тот же препарат („Зепатир“ — прим. ред.), но под другим названием. В любом случае параллельный импорт всегда может помочь, нагнетать ситуацию по этому поводу смысла нет. В России с гепатологами полный порядок, есть и специалисты, и лекарства», — заявил Абизов в беседе с URA.RU. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также отмечал, что рисков для пациентов с гепатитом нет. По его словам, препарат «Зепатир» не является незаменимым или уникальным. Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира» 22 августа, сообщает RT. В ведомстве отметили, что это никак не скажется на поставках в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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