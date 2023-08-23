23 августа 2023

Подмосковную фирму оштрафовали на 1,4 млн за невыполненный в Перми ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, тачка, ремонт, стройка
Подрядчик уклонялся от выполнения капремонта Фото:

Суд по результатам рассмотрения антимонопольного дела Пермским УФАС оштрафовал ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей за уклонение от исполнения госконтракта на капремонт. Дело в отношении подрядчика возбудили после жалобы пермского ФГКУ комбинат «Алый стяг» Росрезерва, которое являлось заказчиком ремонтных работ.

«Контракт на сумму около 1,4 млн рублей был заключен в мае 2022 года. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС возбудило в отношении ООО „Стройтех“ дело об административном правонарушении и пришло к выводу, что ущерб, нанесенный правонарушением, составляет около 1,4 млн рублей, то есть равен цене контракта. Суд поддержал доводы УФАС», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Решение по результатам рассмотрения дела Пермским УФАС выносилось в мировом суде Одинцовского судебного района Московской области. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

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Суд по результатам рассмотрения антимонопольного дела Пермским УФАС оштрафовал ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей за уклонение от исполнения госконтракта на капремонт. Дело в отношении подрядчика возбудили после жалобы пермского ФГКУ комбинат «Алый стяг» Росрезерва, которое являлось заказчиком ремонтных работ. «Контракт на сумму около 1,4 млн рублей был заключен в мае 2022 года. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС возбудило в отношении ООО „Стройтех“ дело об административном правонарушении и пришло к выводу, что ущерб, нанесенный правонарушением, составляет около 1,4 млн рублей, то есть равен цене контракта. Суд поддержал доводы УФАС», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решение по результатам рассмотрения дела Пермским УФАС выносилось в мировом суде Одинцовского судебного района Московской области. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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