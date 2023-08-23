Подмосковную фирму оштрафовали на 1,4 млн за невыполненный в Перми ремонт

24 августа 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Подрядчик уклонялся от выполнения капремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд по результатам рассмотрения антимонопольного дела Пермским УФАС оштрафовал ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей за уклонение от исполнения госконтракта на капремонт. Дело в отношении подрядчика возбудили после жалобы пермского ФГКУ комбинат «Алый стяг» Росрезерва, которое являлось заказчиком ремонтных работ. «Контракт на сумму около 1,4 млн рублей был заключен в мае 2022 года. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС возбудило в отношении ООО „Стройтех“ дело об административном правонарушении и пришло к выводу, что ущерб, нанесенный правонарушением, составляет около 1,4 млн рублей, то есть равен цене контракта. Суд поддержал доводы УФАС», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решение по результатам рассмотрения дела Пермским УФАС выносилось в мировом суде Одинцовского судебного района Московской области. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд по результатам рассмотрения антимонопольного дела Пермским УФАС оштрафовал ООО «Стройтех» из Подмосковья на 1,4 млн рублей за уклонение от исполнения госконтракта на капремонт. Дело в отношении подрядчика возбудили после жалобы пермского ФГКУ комбинат «Алый стяг» Росрезерва, которое являлось заказчиком ремонтных работ. «Контракт на сумму около 1,4 млн рублей был заключен в мае 2022 года. Подрядчик должен был провести ремонт гидроизоляции техсооружения в Перми в течение 90 дней со дня заключения договора, однако не приступил к исполнению обязательств. УФАС возбудило в отношении ООО „Стройтех“ дело об административном правонарушении и пришло к выводу, что ущерб, нанесенный правонарушением, составляет около 1,4 млн рублей, то есть равен цене контракта. Суд поддержал доводы УФАС», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решение по результатам рассмотрения дела Пермским УФАС выносилось в мировом суде Одинцовского судебного района Московской области. УФАС также внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.