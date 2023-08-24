Суд впервые оштрафовал Telegram

ТАСС: суд впервые оштрафовал Telegram за отказ размещать данные пользователей
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Telegram получил штраф в 50 тысяч рублей Фото:

Мировой суд впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные российских пользователей. Это первый подобный штраф по этому правонарушению.

«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ <…> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысячи рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС. Telegram получил штраф за неразмещение и уточнение персональных данных пользователей.

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Мировой суд впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные российских пользователей. Это первый подобный штраф по этому правонарушению. «Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ <…> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысячи рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС. Telegram получил штраф за неразмещение и уточнение персональных данных пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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