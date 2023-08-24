Суд впервые оштрафовал Telegram

Telegram получил штраф в 50 тысяч рублей
Мировой суд впервые оштрафовал мессенджер Telegram за отказ локализовать данные российских пользователей. Это первый подобный штраф по этому правонарушению.
«Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ <…> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысячи рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Его слова передает корреспондент ТАСС. Telegram получил штраф за неразмещение и уточнение персональных данных пользователей.
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