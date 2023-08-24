Самолет «Уральских авиалиний» рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет должен приземлиться в Минеральных водах Фото:

Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На борту началось задымление, сообщили в авиационных службах.

«Самолет „Уральских авиалиний“ рейсом Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем: в багажном отсеке началось задымление», — сообщает ТАСС. Самолет должен приземлиться в Минеральных водах.

Обновлено в 15:14

«Самолет Airbus A 321 „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Уральских авиалиний».

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Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На борту началось задымление, сообщили в авиационных службах. «Самолет „Уральских авиалиний“ рейсом Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем: в багажном отсеке началось задымление», — сообщает ТАСС. Самолет должен приземлиться в Минеральных водах. Обновлено в 15:14 «Самолет Airbus A 321 „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Уральских авиалиний».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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