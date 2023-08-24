Самолет «Уральских авиалиний» рейса Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги

24 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Самолет должен приземлиться в Минеральных водах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На борту началось задымление, сообщили в авиационных службах. «Самолет „Уральских авиалиний“ рейсом Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем: в багажном отсеке началось задымление», — сообщает ТАСС. Самолет должен приземлиться в Минеральных водах. Обновлено в 15:14 «Самолет Airbus A 321 „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Уральских авиалиний».

Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На борту началось задымление, сообщили в авиационных службах. «Самолет „Уральских авиалиний“ рейсом Сочи-Екатеринбург подал сигнал тревоги над Каспийским морем: в багажном отсеке началось задымление», — сообщает ТАСС. Самолет должен приземлиться в Минеральных водах. Обновлено в 15:14 «Самолет Airbus A 321 „Уральских авиалиний“, следовавший по маршруту Екатеринбург — Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Уральских авиалиний».