Из Челябинской области трап отгрузили в московский аэропорт Фото: Илья Московец © URA.RU

Завод спецтехники «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) изготовил для аэропорта «Внуково — 2» Москвы два трапа с красными дорожками. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, на счету компании поставки трапов в разные аэропорты РФ и стран СНГ.

«Для аэропорта „Внуково — 2“ завод изготовил и отгрузил два пассажирских трапа „ТСП — ГИРД“. Самоходное шасси собственного производства с дизельным двигателем позволит быстро и безопасно перемещать машину по аэропорту», — сообщили URA.RU на заводе.

Один из трапов оснащен галереей и капюшоном. Это инновационное техническое решение, разработанное заводом. Такой трап обеспечит высокий уровень комфорта: будет защищать пассажиров во время посадки и высадки от осадков и неблагоприятной погоды. Машина оснащена специальными механизмами, которые позволяют оперативно и без затруднений настроить высоту и угол наклона галереи под различные типы самолетов.

Оба отгруженных трапа представляют собой телескопическую конструкцию. По высоте она регулируется при выдвижении ступеней с их автоматической механической фиксацией. Увеличена ширина и грузоподъемность лестничных маршей и верхней площадки. Это позволит сократить время посадки и высадки пассажиров. Ступени выполнены из алюминия с антискользящим покрытием. В борта встроили освещение лестницы и платформ, которое защищено от повреждений. Спецтехнику инженеры завода оснастили аутригерами для предотвращения колебаний при посадке людей.

Управлять трапом сотрудники аэропорта будут из кабины оператора, где расположены. Внутри имеются жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением, дисплей для обзора зоны стыковки и обзора зоны сзади трапа при движении задним ходом, система видеонаблюдения. На верхней палубе также расположен дублирующий пульт управления трапом. Он также позволит стыковать машину с самолетом. Кроме того, чтобы не столкнуться, трап оснащен системой автоматического контроля подъезда к воздушному судну. Имеется своя система для контроля бесконтактной стыковки с самолетом. Спецтехника совместима со всеми типами средне — и дальнемагистральных самолетов. Трап можно эксплуатировать при температурах от плюс 40 до минус 40 градусов.

Аэродромную технику «ГИРД» производит с 2014 года. За прошедшее время осуществили поставки в 42 аэропорта, включая иностранные.

Миасские трапы производятся с 2014 года Фото: пресс-служба завода спецтехники «ГИРД»

Техника дублирует ответственные функции оператора в автоматическом режиме Фото: пресс-служба завода спецтехники «ГИРД»

У машины имеется система автоматического контроля подъезда к самолету Фото: пресс-служба завода спецтехники «ГИРД»

Пульты управления находятся в кабине и на верхней палубе Фото: пресс-служба завода спецтехники «ГИРД»

Техника создана для комфортного перемещения по территории аэропорта Фото: пресс-служба завода спецтехники «ГИРД»