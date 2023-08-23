23 августа 2023

Пьяные тюменцы до смерти избили знакомого из-за 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, кошелек, портмоне, деньги, рубли
Инцидент произошел в августе 2023 года Фото:

В Тюмени двое мужчин до смерти избили знакомого, который должен был жителям 500 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Заимка-Волга.

«В этот день они распивали спиртное и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку находится мужчина, который должен им 500 рублей, к нему они и направились. Увидев нужного им мужчину они сразу начали его избивать, и закончили только когда последний начал тяжело дышать. Они прощупали его пульс и поняли, что мужчина умер», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после избиения тюменцы сняли кроссовки с погибшего, переобулись и отправились в магазин за алкоголем. Свою вину мужчины признают. Суд отправил жителей в СИЗО до 20 октября.

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В Тюмени двое мужчин до смерти избили знакомого, который должен был жителям 500 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Заимка-Волга. «В этот день они распивали спиртное и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку находится мужчина, который должен им 500 рублей, к нему они и направились. Увидев нужного им мужчину они сразу начали его избивать, и закончили только когда последний начал тяжело дышать. Они прощупали его пульс и поняли, что мужчина умер», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что после избиения тюменцы сняли кроссовки с погибшего, переобулись и отправились в магазин за алкоголем. Свою вину мужчины признают. Суд отправил жителей в СИЗО до 20 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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