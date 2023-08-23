Пьяные тюменцы до смерти избили знакомого из-за 500 рублей

24 августа 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в августе 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени двое мужчин до смерти избили знакомого, который должен был жителям 500 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Заимка-Волга. «В этот день они распивали спиртное и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку находится мужчина, который должен им 500 рублей, к нему они и направились. Увидев нужного им мужчину они сразу начали его избивать, и закончили только когда последний начал тяжело дышать. Они прощупали его пульс и поняли, что мужчина умер», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что после избиения тюменцы сняли кроссовки с погибшего, переобулись и отправились в магазин за алкоголем. Свою вину мужчины признают. Суд отправил жителей в СИЗО до 20 октября.

В Тюмени двое мужчин до смерти избили знакомого, который должен был жителям 500 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Заимка-Волга. «В этот день они распивали спиртное и у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку находится мужчина, который должен им 500 рублей, к нему они и направились. Увидев нужного им мужчину они сразу начали его избивать, и закончили только когда последний начал тяжело дышать. Они прощупали его пульс и поняли, что мужчина умер», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что после избиения тюменцы сняли кроссовки с погибшего, переобулись и отправились в магазин за алкоголем. Свою вину мужчины признают. Суд отправил жителей в СИЗО до 20 октября.