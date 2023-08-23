Сотрудников курганского правительства скосил вирус. Инсайд

24 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Некоторых заболевших чиновников какое-то время не видели на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые чиновники правительства Курганской области заболели из-за сезонного вируса, после чего губернатор Вадим Шумков перестал появляться на публичных мероприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. «Из-за болезни некоторых чиновников какое-то время не видели на работе. У одного из них пропало обоняние. Сам губернатор не болеет, но решил для подстраховки пока избегать публичных мероприятий», — рассказывают источники. Шумков не появлялся на Дне города и награждении в рамках II Съезда педагогических работников. Для этих мероприятий он записал видеообращения. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что у них не было информации, что кто-то из сотрудников правительства находится на изоляции. Представители ведомства добавили, что губернатор находится на рабочем месте.

Некоторые чиновники правительства Курганской области заболели из-за сезонного вируса, после чего губернатор Вадим Шумков перестал появляться на публичных мероприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. «Из-за болезни некоторых чиновников какое-то время не видели на работе. У одного из них пропало обоняние. Сам губернатор не болеет, но решил для подстраховки пока избегать публичных мероприятий», — рассказывают источники. Шумков не появлялся на Дне города и награждении в рамках II Съезда педагогических работников. Для этих мероприятий он записал видеообращения. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что у них не было информации, что кто-то из сотрудников правительства находится на изоляции. Представители ведомства добавили, что губернатор находится на рабочем месте.