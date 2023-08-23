23 августа 2023

Сотрудников курганского правительства скосил вирус. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание КПРФ. Курган, депутат, чиновник, руки
Некоторых заболевших чиновников какое-то время не видели на работе Фото:

Некоторые чиновники правительства Курганской области заболели из-за сезонного вируса, после чего губернатор Вадим Шумков перестал появляться на публичных мероприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Из-за болезни некоторых чиновников какое-то время не видели на работе. У одного из них пропало обоняние. Сам губернатор не болеет, но решил для подстраховки пока избегать публичных мероприятий», — рассказывают источники.

Шумков не появлялся на Дне города и награждении в рамках II Съезда педагогических работников. Для этих мероприятий он записал видеообращения. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что у них не было информации, что кто-то из сотрудников правительства находится на изоляции. Представители ведомства добавили, что губернатор находится на рабочем месте.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые чиновники правительства Курганской области заболели из-за сезонного вируса, после чего губернатор Вадим Шумков перестал появляться на публичных мероприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. «Из-за болезни некоторых чиновников какое-то время не видели на работе. У одного из них пропало обоняние. Сам губернатор не болеет, но решил для подстраховки пока избегать публичных мероприятий», — рассказывают источники. Шумков не появлялся на Дне города и награждении в рамках II Съезда педагогических работников. Для этих мероприятий он записал видеообращения. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что у них не было информации, что кто-то из сотрудников правительства находится на изоляции. Представители ведомства добавили, что губернатор находится на рабочем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...