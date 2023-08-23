Житель ЯНАО, убивший вахтовика с одного удара, избежал тюрьмы

24 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который убил одним ударом вахтовика из Башкортостана, назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «Собранные следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое мужчина поссорился с вахтовиком из Башкирии. Перепалка переросла в драку, в результате чего рабочий получил удар кулаком и упал затылком на бетонную плиту. От полученных травм он умер.

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), который убил одним ударом вахтовика из Башкортостана, назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «Собранные следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое мужчина поссорился с вахтовиком из Башкирии. Перепалка переросла в драку, в результате чего рабочий получил удар кулаком и упал затылком на бетонную плиту. От полученных травм он умер.