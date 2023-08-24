В Челябинск приедут боксеры из Латинской Америки и Африки

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, боксерские перчатки
В Челябинске пройдет вечер бокса Фото:

В Челябинске 8 сентября пройдет вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организатора, областной центр посетят спортсмены из стран Латинской Америки и Африки.

«С 17 часов на арене „Трактор“ пройдут десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главное событие турнира — бой восходящей челябинской звезды Вильдана Минасова и экс-чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа», — сообщили URA.RU в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Там отметили, что турнир будет открывать бой между челябинцем Иваном Чирковым и венесуэльцем Эдикосоном Пересом. Отмечается, что Чирков пока не знает поражений на ринге. Победитель этой пары официально войдет в мировой рейтинг Всемирной боксерской ассоциации WBA.

«Челябинск станет мировой столицей единоборств. Тысячи зрителей своими глазами увидят грандиозное спортивное и мультимедийное шоу, следить за которым будут миллионы поклонников бокса по всему миру», — отмечает организатор.

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В Челябинске 8 сентября пройдет вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Как сообщили URA.RU в пресс-службе организатора, областной центр посетят спортсмены из стран Латинской Америки и Африки. «С 17 часов на арене „Трактор“ пройдут десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главное событие турнира — бой восходящей челябинской звезды Вильдана Минасова и экс-чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа», — сообщили URA.RU в пресс-службе RCC Boxing Promotions. Там отметили, что турнир будет открывать бой между челябинцем Иваном Чирковым и венесуэльцем Эдикосоном Пересом. Отмечается, что Чирков пока не знает поражений на ринге. Победитель этой пары официально войдет в мировой рейтинг Всемирной боксерской ассоциации WBA. «Челябинск станет мировой столицей единоборств. Тысячи зрителей своими глазами увидят грандиозное спортивное и мультимедийное шоу, следить за которым будут миллионы поклонников бокса по всему миру», — отмечает организатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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