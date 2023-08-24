Baza: водитель без прав влетел в дом и сбил 10 человек в Калуге. Фото

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Пьяный мужчина был лишен водительских прав, сообщает РИА Новости Фото:

В центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил как минимум 10 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации других источников, виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном виде и был лишен водительских прав.

«В Калуге водитель сбил людей на тротуаре и влетел в дом. Пострадали как минимум 10 человек», — написали авторы канала.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla выехал на тротуар в центре города. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП был пьян. По информации РИА Новости, ранее мужчину лишили водительских прав. Агентство также пишет о пострадавшем ребенке.

Фото:

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В центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил как минимум 10 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации других источников, виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном виде и был лишен водительских прав. «В Калуге водитель сбил людей на тротуаре и влетел в дом. Пострадали как минимум 10 человек», — написали авторы канала. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla выехал на тротуар в центре города. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП был пьян. По информации РИА Новости, ранее мужчину лишили водительских прав. Агентство также пишет о пострадавшем ребенке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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