Пьяный мужчина был лишен водительских прав, сообщает РИА Новости
В центре Калуги водитель выехал на тротуар и сбил как минимум 10 человек. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации других источников, виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном виде и был лишен водительских прав.
«В Калуге водитель сбил людей на тротуаре и влетел в дом. Пострадали как минимум 10 человек», — написали авторы канала.
По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla выехал на тротуар в центре города. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП был пьян. По информации РИА Новости, ранее мужчину лишили водительских прав. Агентство также пишет о пострадавшем ребенке.
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