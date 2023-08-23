Тюменские турагенты раскрыли, сколько будут стоить путевки на осенние каникулы

В Тюмени самые бюджетные направления для отдыха на осенних каникулах — Турция и Вьетнам

24 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Самые бюджетные направления — Турция и Вьетнам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени самые бюджетные направления для отдыха — Турция и Вьетнам. Стоимость туров в эти страны начинается от 58 и 144 тысяч рублей соответственно. Перелеты осуществляется из Екатеринбурга или Москвы. Об этом агентству рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Туры предлагаются и в Турцию, и в Египет, и на Мальдивы, и на Маврикий, Таиланд, Вьетнам. Самое недорогое направление сейчас это Вьетнам. Также в Паттайю из Екатеринбурга можно улететь на каникулярные даты на 7 ночей», — рассказала Светлана Завьялова. Самая минимальная стоимость на туры в Турцию и Вьетнам. Цена на отдых в Турцию с вылетом из Екатеринбурга начинается от 58 тысяч рублей на человека. Путевки во Вьетнам стартуют от 114 тысяч рублей на одного человека. Вылет планируется из Москвы. Самым дорогим направлением считается отдых на Мальдивах. Цена туров на острова начинается от 130 тысяч на человека на неделю с вылетом из Москвы. Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу начинают бронировать еще в конце лета.

В Тюмени самые бюджетные направления для отдыха — Турция и Вьетнам. Стоимость туров в эти страны начинается от 58 и 144 тысяч рублей соответственно. Перелеты осуществляется из Екатеринбурга или Москвы. Об этом агентству рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Туры предлагаются и в Турцию, и в Египет, и на Мальдивы, и на Маврикий, Таиланд, Вьетнам. Самое недорогое направление сейчас это Вьетнам. Также в Паттайю из Екатеринбурга можно улететь на каникулярные даты на 7 ночей», — рассказала Светлана Завьялова. Самая минимальная стоимость на туры в Турцию и Вьетнам. Цена на отдых в Турцию с вылетом из Екатеринбурга начинается от 58 тысяч рублей на человека. Путевки во Вьетнам стартуют от 114 тысяч рублей на одного человека. Вылет планируется из Москвы. Самым дорогим направлением считается отдых на Мальдивах. Цена туров на острова начинается от 130 тысяч на человека на неделю с вылетом из Москвы. Школьные каникулы начнутся с 30 октября по 5 ноября. По словам турагентов, туры за границу начинают бронировать еще в конце лета.