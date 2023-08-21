Эрдоган рассказал, когда состоится их встреча с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о дате переговоров с российским лидером.
«В сентябре пройдет встреча „Большой двадцатки“ в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», —
Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он намерен обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. При этом сообщалось, что в Турции надеются на встречу с Владимиром Путиным в августе.
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