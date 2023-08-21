Эрдоган рассказал, когда состоится их встреча с Путиным

Эрдоган надеется встретиться с Путиным в сентябре
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возвращение Москвы в зерновую сделку Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о дате переговоров с российским лидером.

«В сентябре пройдет встреча „Большой двадцатки“ в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — приводит слова Эрдогана газета Türkiye.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он намерен обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. При этом сообщалось, что в Турции надеются на встречу с Владимиром Путиным в августе.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о дате переговоров с российским лидером. «В сентябре пройдет встреча „Большой двадцатки“ в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — приводит слова Эрдогана газета Türkiye. Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он намерен обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. При этом сообщалось, что в Турции надеются на встречу с Владимиром Путиным в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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