23 августа 2023

В Кургане чиновники отменили праздник на выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Миа Бойко. Курган, праздник, фанаты, рок концерт, зрители
В Кургане из-за рекомендации властей перенесут День Заозерного Фото:

Курганские власти порекомендовали перенести празднование Дня Заозерного. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с рекомендациями администрации города Кургана принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на 9 сентября 2023», — сообщается в группе «День Заозерного-2023 | 26 августа». Отмечается, что празднование переносится во второй раз.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ от властей получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Журналист также обратился за комментарием к организаторам мероприятия. Сообщается, что рекомендации связаны с необходимостью более тщательной подготовки площадки к требованиям безопасности.

Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией». Представители музыкального коллектива заявили, что их хит часто приписывали другим исполнителям.

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Курганские власти порекомендовали перенести празднование Дня Заозерного. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с рекомендациями администрации города Кургана принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на 9 сентября 2023», — сообщается в группе «День Заозерного-2023 | 26 августа». Отмечается, что празднование переносится во второй раз. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ от властей получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Журналист также обратился за комментарием к организаторам мероприятия. Сообщается, что рекомендации связаны с необходимостью более тщательной подготовки площадки к требованиям безопасности. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией». Представители музыкального коллектива заявили, что их хит часто приписывали другим исполнителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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