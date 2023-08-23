В Кургане чиновники отменили праздник на выходные

24 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за рекомендации властей перенесут День Заозерного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти порекомендовали перенести празднование Дня Заозерного. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с рекомендациями администрации города Кургана принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на 9 сентября 2023», — сообщается в группе «День Заозерного-2023 | 26 августа». Отмечается, что празднование переносится во второй раз. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ от властей получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Журналист также обратился за комментарием к организаторам мероприятия. Сообщается, что рекомендации связаны с необходимостью более тщательной подготовки площадки к требованиям безопасности. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией». Представители музыкального коллектива заявили, что их хит часто приписывали другим исполнителям.

Курганские власти порекомендовали перенести празднование Дня Заозерного. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с рекомендациями администрации города Кургана принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на 9 сентября 2023», — сообщается в группе «День Заозерного-2023 | 26 августа». Отмечается, что празднование переносится во второй раз. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ от властей получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Журналист также обратился за комментарием к организаторам мероприятия. Сообщается, что рекомендации связаны с необходимостью более тщательной подготовки площадки к требованиям безопасности. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией». Представители музыкального коллектива заявили, что их хит часто приписывали другим исполнителям.