В Кургане чиновники отменили праздник на выходные

Курганские власти порекомендовали перенести празднование Дня Заозерного. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с рекомендациями администрации города Кургана принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на 9 сентября 2023», — сообщается в группе «День Заозерного-2023 | 26 августа». Отмечается, что празднование переносится во второй раз.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации. На момент публикации ответ от властей получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Журналист также обратился за комментарием к организаторам мероприятия. Сообщается, что рекомендации связаны с необходимостью более тщательной подготовки площадки к требованиям безопасности.
Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией». Представители музыкального коллектива заявили, что их хит часто приписывали другим исполнителям.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.