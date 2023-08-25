Вильфанд предупредил о заморозках, которые бывают в августе раз в 10 лет

25 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

На Урал придут ночные заморозки, отметил Роман Вильфанд Фото: Сергей Русанов © URA.RU Урал до конца недели ждут ночные заморозки и дневная температура +14, +18 градусов. Такое явление в августе бывает раз в 10-13 лет, объяснил в беседе с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «На Урале осуществляется заток полярных воздушных масс. Погода опережает свое климатическое развитие. Практически во всех наиболее населенных территориях — это Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Свердловской области, Челябинская, Курганская, юг Тюмени — холодно. Ночью и в Челябинской, и в Свердловской областях, и на юге Тюмени прогнозируются заморозки. Осенняя погода. Потому что, во-первых, ночные температуры очень низкие. Не часто в конце августа бывают заморозки. Все-таки это событие достаточно редкое, один раз в 10-13 лет бывает. Во-вторых, дневные температуры тоже невысокие, в диапазоне +15, +17 градусов, прохладно. Если более широкие диапазоны брать, то +14, +18 градусов. Все это до конца недели», — объяснил Роман Вильфанд. При этом, по словам метеоролога, в центре европейской России (Брянская, Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Ярославская, Тульская области) температура воздуха понизится на 10-12 градусов и придет к своим обычным августовским значениям. «В центре европейской России температура близка к норме, к обычным значениям. Хотя кажется, что очень похолодало. Дело в том, что она понизилась после тропической температуры на прошлой неделе на 10-12 градусов. Но на самом деле она соответствует климатической норме, то есть с усредненным значением за последние 30 лет. Более того, в Москве, в центре европейской России в конце недели прекращается период осадков. Пятница, суббота, воскресенье — вполне комфортная погода. Ночные температуры не очень высокие, от +4 до +10 градусов, низковато. А вот дневные температуры +19, +21, в воскресенье, в понедельник даже +20, +22 градуса, то есть совершенно нормальная летняя погода. Но вот изменчивость — амплитуда суточная — она будет очень заметна», — добавил Вильфанд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Урал до конца недели ждут ночные заморозки и дневная температура +14, +18 градусов. Такое явление в августе бывает раз в 10-13 лет, объяснил в беседе с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «На Урале осуществляется заток полярных воздушных масс. Погода опережает свое климатическое развитие. Практически во всех наиболее населенных территориях — это Ямало-Ненецкий автономный округ, юг Свердловской области, Челябинская, Курганская, юг Тюмени — холодно. Ночью и в Челябинской, и в Свердловской областях, и на юге Тюмени прогнозируются заморозки. Осенняя погода. Потому что, во-первых, ночные температуры очень низкие. Не часто в конце августа бывают заморозки. Все-таки это событие достаточно редкое, один раз в 10-13 лет бывает. Во-вторых, дневные температуры тоже невысокие, в диапазоне +15, +17 градусов, прохладно. Если более широкие диапазоны брать, то +14, +18 градусов. Все это до конца недели», — объяснил Роман Вильфанд. При этом, по словам метеоролога, в центре европейской России (Брянская, Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Ярославская, Тульская области) температура воздуха понизится на 10-12 градусов и придет к своим обычным августовским значениям. «В центре европейской России температура близка к норме, к обычным значениям. Хотя кажется, что очень похолодало. Дело в том, что она понизилась после тропической температуры на прошлой неделе на 10-12 градусов. Но на самом деле она соответствует климатической норме, то есть с усредненным значением за последние 30 лет. Более того, в Москве, в центре европейской России в конце недели прекращается период осадков. Пятница, суббота, воскресенье — вполне комфортная погода. Ночные температуры не очень высокие, от +4 до +10 градусов, низковато. А вот дневные температуры +19, +21, в воскресенье, в понедельник даже +20, +22 градуса, то есть совершенно нормальная летняя погода. Но вот изменчивость — амплитуда суточная — она будет очень заметна», — добавил Вильфанд.