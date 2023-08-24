В Калуге выросло число пострадавших в массовом ДТП

МВД по Калужской области: в массовом ДТП пострадали 11 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Больницы. Тюмень, каталка, носилки, больница, санитарка, скорая помошь
В УМВД России по Калужской области сообщили, что девять человек находятся в больницах города Фото:

Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП в центре Калуги, среди них — трое детей. Об этом сообщили в УМВД России региона. По данным ведомства, водитель задержан.

«Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди которых трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале.

По данным ведомства, сотрудники полиции задержали водителя. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав в апреле 2023 года, так как управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передает Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП в центре Калуги, среди них — трое детей. Об этом сообщили в УМВД России региона. По данным ведомства, водитель задержан. «Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди которых трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. По данным ведомства, сотрудники полиции задержали водителя. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав в апреле 2023 года, так как управлял авто в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передает Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...