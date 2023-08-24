В Калуге выросло число пострадавших в массовом ДТП

МВД по Калужской области: в массовом ДТП пострадали 11 человек

24 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В УМВД России по Калужской области сообщили, что девять человек находятся в больницах города Фото: Николай Бастриков © URA.RU Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП в центре Калуги, среди них — трое детей. Об этом сообщили в УМВД России региона. По данным ведомства, водитель задержан. «Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди которых трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале . По данным ведомства, сотрудники полиции задержали водителя. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав в апреле 2023 года, так как управлял авто в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передает Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии.

Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП в центре Калуги, среди них — трое детей. Об этом сообщили в УМВД России региона. По данным ведомства, водитель задержан. «Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди которых трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале. По данным ведомства, сотрудники полиции задержали водителя. Отмечается, что мужчина был лишен водительских прав в апреле 2023 года, так как управлял авто в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что в Калуге водитель выехал на тротуар и сбил десять человек, передает Vse42.ru. Виновник происшествия управлял автомобилем в пьяном состоянии.