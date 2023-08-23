В Кургане закрыли отделение почты, в котором уволились все сотрудники

Курганцы испугались, что отделение почты №20 ликвидируют из-за нехватки работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане закрыли отделение почты России №20, расположенное по улице Советская, из-за отсутствия работников. При этом посетителей никто не предупредил — объявлений на дверях отделения не было, рассказали URA.RU читатели. В пресс-службе Почты России агентству ответили, что это временная мера.

«Почтовое отделение по улице Советская, 31 закрыли, так как там некому работать — все уволились. Одна пенсионерка дергала закрытую дверь чуть ли не со слезами на глазах, но в отделении никого не было. И никаких объявлений, будет ли отделение работать или его ликвидируют», — рассказали читатели.

Проблема с кадрами возникла и в других курганских отделениях Почты России. Например, в почтовом отделении №1 по ул. Станционная рабочий день сокращен до 16 часов. При этом на дверях офиса весит объявление, что срочно требуются: оператор, почтальон, начальник отделения. Бывший сотрудник почты в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил огромный дефицит кадров из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.

В пресс-службе Почты России на запрос URA.RU ответили, что почтовое отделения 640020 приостановило свою работу из-за некомплекта штата, закрывать его не планируют. «Сотрудники почты, как и прежде, продолжают обслуживать жителей на дому. Они своевременно доставляют корреспонденцию, пенсии и пособия, газеты и журналы, приносят по заявкам продукты и другие товары. Мы понимаем важность социальной функции почты — отделение сразу возобновит работу в обычном режиме, как только мы закроем вакансии. Другие почтовые услуги жители пока могут получить в почтовом отделении 640002 по адресу: Курган, ул. Гоголя, 44. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные неудобства», — говорится в ответе.

Ранее URA.RU писало, что село Звериноголовское Курганской области рискует остаться без почтальонов. Жители пожаловались местному депутату Владимиру Кочеулову на перебои в работе почтальонов. Выяснилось, что сотрудники написали заявления на увольнение с 1 августа из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.

Фото: предоставили читатели URA.RU