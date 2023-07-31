Жители села Звериноголовское не смогли получить посылки и письма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Звериноголовское Курганской области 31 июля не открылось отделение Почты России. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые предположили, что в отделении не осталось сотрудников.

«Отделение Почты России в селе Звериноголовское сегодня закрыто. Работать некому: сотрудники уволились, последний почтальон ушла на больничный с последующим увольнением. Недавно в местной газете и соцсетях Почта разместила объявление о вакансиях с указанием зарплат и пометкой „срочно“. Видимо, желающих не нашли», — рассказал местный житель.

Жители села Звериноголовское опасаются, что не смогут получить свои посылки и корреспонденцию вовремя. Они также предполагают, что руководство Почты предложит отделение в нагрузку сотрудникам одного из отделений, которые работают в Зериноголовском округе. URA.RU направило в пресс-службу Почты России запрос с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что село Звериноголовское рискует остаться без почтальонов. Жители села пожаловались местному депутату Владимиру Кочеулову на перебои в работе почтальонов. Выяснилось, что сотрудники написали заявления на увольнение с 1 августа из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Тогда в пресс-службе Почты России информацию о массовом увольнении сотрудников опровергли. В компании сообщили, что жителей округа, как и прежде, обслуживают шесть отделений. Отделение в селе Звериноголовское не закрывается, но там имеются вакансии.

Жители села Звериноголовское 31 июля не смогли попасть в отделение Почты России Фото: читатели URA.RU

Сельчане уверены, что отделение Почты России в с. Звериноголовское не работает из-за кадровой проблемы Фото: читатели URA.RU

Скрин: «Звериноголовские вести», соцсеть «Одноклассники», https://ok.ru/zvvesti