В селе Звериноголовское Курганской области 31 июля не открылось отделение Почты России. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые предположили, что в отделении не осталось сотрудников.
«Отделение Почты России в селе Звериноголовское сегодня закрыто. Работать некому: сотрудники уволились, последний почтальон ушла на больничный с последующим увольнением. Недавно в местной газете и соцсетях Почта разместила объявление о вакансиях с указанием зарплат и пометкой „срочно“. Видимо, желающих не нашли», — рассказал местный житель.
Жители села Звериноголовское опасаются, что не смогут получить свои посылки и корреспонденцию вовремя. Они также предполагают, что руководство Почты предложит отделение в нагрузку сотрудникам одного из отделений, которые работают в Зериноголовском округе. URA.RU направило в пресс-службу Почты России запрос с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа публикация будет дополнена.
Ранее URA.RU писало, что село Звериноголовское рискует остаться без почтальонов. Жители села пожаловались местному депутату Владимиру Кочеулову на перебои в работе почтальонов. Выяснилось, что сотрудники написали заявления на увольнение с 1 августа из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Тогда в пресс-службе Почты России информацию о массовом увольнении сотрудников опровергли. В компании сообщили, что жителей округа, как и прежде, обслуживают шесть отделений. Отделение в селе Звериноголовское не закрывается, но там имеются вакансии.
Жители села Звериноголовское 31 июля не смогли попасть в отделение Почты России
Фото: читатели URA.RU
Сельчане уверены, что отделение Почты России в с. Звериноголовское не работает из-за кадровой проблемы
В селе Звериноголовское Курганской области 31 июля не открылось отделение Почты России. Об этом URA.RU сообщили местные жители, которые предположили, что в отделении не осталось сотрудников. «Отделение Почты России в селе Звериноголовское сегодня закрыто. Работать некому: сотрудники уволились, последний почтальон ушла на больничный с последующим увольнением. Недавно в местной газете и соцсетях Почта разместила объявление о вакансиях с указанием зарплат и пометкой „срочно“. Видимо, желающих не нашли», — рассказал местный житель. Жители села Звериноголовское опасаются, что не смогут получить свои посылки и корреспонденцию вовремя. Они также предполагают, что руководство Почты предложит отделение в нагрузку сотрудникам одного из отделений, которые работают в Зериноголовском округе. URA.RU направило в пресс-службу Почты России запрос с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа публикация будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что село Звериноголовское рискует остаться без почтальонов. Жители села пожаловались местному депутату Владимиру Кочеулову на перебои в работе почтальонов. Выяснилось, что сотрудники написали заявления на увольнение с 1 августа из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Тогда в пресс-службе Почты России информацию о массовом увольнении сотрудников опровергли. В компании сообщили, что жителей округа, как и прежде, обслуживают шесть отделений. Отделение в селе Звериноголовское не закрывается, но там имеются вакансии.