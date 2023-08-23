Ноябрянин сделал предложение невесте на встрече с Артюховым. Фото

24 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Парень сделал предложение девушке на встрече с Артюховым Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) молодой человек сделал предложение невесте на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Событие транслировалось в эфире «Честного маршрута». «Езжу по Ямалу, но такое в первый раз. Я вас поздравляю. Дам отдельную консультацию по мерам поддержки», — пообещал Дмитрий Артюхов молодому человеку во время встречи с ноябрянами, которая транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Артюхов раскрыл, как зовут его сына. Пополнение в семье губернатора произошло в конце прошлого года. Ноябрянин сделал предложение девушке Фото: telegram-канал «Пул 89» — https://t.me/pool_89/3751

В Ноябрьске (ЯНАО) молодой человек сделал предложение невесте на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Событие транслировалось в эфире «Честного маршрута». «Езжу по Ямалу, но такое в первый раз. Я вас поздравляю. Дам отдельную консультацию по мерам поддержки», — пообещал Дмитрий Артюхов молодому человеку во время встречи с ноябрянами, которая транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Артюхов раскрыл, как зовут его сына. Пополнение в семье губернатора произошло в конце прошлого года.