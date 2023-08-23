23 августа 2023

Ноябрянин сделал предложение невесте на встрече с Артюховым. Фото

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Парень сделал предложение девушке на встрече с Артюховым Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) молодой человек сделал предложение невесте на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Событие транслировалось в эфире «Честного маршрута».

«Езжу по Ямалу, но такое в первый раз. Я вас поздравляю. Дам отдельную консультацию по мерам поддержки», — пообещал Дмитрий Артюхов молодому человеку во время встречи с ноябрянами, которая транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Артюхов раскрыл, как зовут его сына. Пополнение в семье губернатора произошло в конце прошлого года.

Ноябрянин сделал предложение девушке
Ноябрянин сделал предложение девушке
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) молодой человек сделал предложение невесте на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Событие транслировалось в эфире «Честного маршрута». «Езжу по Ямалу, но такое в первый раз. Я вас поздравляю. Дам отдельную консультацию по мерам поддержки», — пообещал Дмитрий Артюхов молодому человеку во время встречи с ноябрянами, которая транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Артюхов раскрыл, как зовут его сына. Пополнение в семье губернатора произошло в конце прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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