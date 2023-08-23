Парень сделал предложение девушке на встрече с Артюховым
В Ноябрьске (ЯНАО) молодой человек сделал предложение невесте на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Событие транслировалось в эфире «Честного маршрута».
«Езжу по Ямалу, но такое в первый раз. Я вас поздравляю. Дам отдельную консультацию по мерам поддержки», — пообещал Дмитрий Артюхов молодому человеку во время встречи с ноябрянами, которая транслируется на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее Артюхов раскрыл, как зовут его сына. Пополнение в семье губернатора произошло в конце прошлого года.
Ноябрянин сделал предложение девушке
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