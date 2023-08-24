Мишустину предложили резко увеличить льготы для матерей

Депутат ГД Лантратова предложила новые льготы для беременных и семей с детьми

25 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Нужно ввести запрет на отчисление беременных и молодых матерей, считает Яна Лантратова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для стимулирования рождаемости среди студенток в России необходимо ввести специальную программу поддержки. Она включает в себя запрет на отчисление беременных, введение индивидуального плана обучения и выплату стипендий во время академического отпуска, рассказала URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Обращение депутат направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Для стимулирования деторождения среди российских студенток необходима реализация комплексной программы по улучшению их социального и материального положения. „Мама-студент“ предполагает: запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трех лет, разработку индивидуального плана обучения, обеспечение выплат стипендий, в том числе во время пребывания в академическом отпуске по беременности, оборудование детских комнат и комнат для кормления в каждом учебном корпусе, предоставление возможности молодым мамам оплачивать обучение в вузе (на коммерческой основе) после достижения ребенком возраста трех лет, безвозмездное заселение в отдельные комнаты в студенческих общежитиях вуза (обучение на бюджете), возможно с мужем, либо выплату компенсации в виде средней стоимости аренды жилой комнаты», — перечислила Яна Лантратова. По словам депутата Госдумы, программа поможет снизить возраст деторождения в России. «Согласно рекомендациям врачей, наиболее подходящим возрастом для деторождения является период с 20 до 29 лет. Однако все больше женщин откладывают рождение ребенка на более поздний срок. Согласно исследованию Российского государственного социального университета, число россиянок, которые собираются родить первого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет, выросло с 2000 года в четыре раза и составило 40%. В настоящий момент средний возраст рождения первого ребенка составляет 26,7 лет, что, по оценкам специалистов, является уже поздним сроком. Одной из главных причин позднего деторождения выступает социальная незащищенность российских женщин, в особенности тех, кто получает высшее образование. При этом порядка 52% абитуриентов, поступивших в вузы в 2021-2022 учебном году, составили девушки», — подчеркнула Лантратова. Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил о сложной демографической ситуации в России. В стране рождается меньше детей, чем год назад. Для улучшения ситуации президент предложил создать союз из государства, общества и конфессий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для стимулирования рождаемости среди студенток в России необходимо ввести специальную программу поддержки. Она включает в себя запрет на отчисление беременных, введение индивидуального плана обучения и выплату стипендий во время академического отпуска, рассказала URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Обращение депутат направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Для стимулирования деторождения среди российских студенток необходима реализация комплексной программы по улучшению их социального и материального положения. „Мама-студент“ предполагает: запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трех лет, разработку индивидуального плана обучения, обеспечение выплат стипендий, в том числе во время пребывания в академическом отпуске по беременности, оборудование детских комнат и комнат для кормления в каждом учебном корпусе, предоставление возможности молодым мамам оплачивать обучение в вузе (на коммерческой основе) после достижения ребенком возраста трех лет, безвозмездное заселение в отдельные комнаты в студенческих общежитиях вуза (обучение на бюджете), возможно с мужем, либо выплату компенсации в виде средней стоимости аренды жилой комнаты», — перечислила Яна Лантратова. По словам депутата Госдумы, программа поможет снизить возраст деторождения в России. «Согласно рекомендациям врачей, наиболее подходящим возрастом для деторождения является период с 20 до 29 лет. Однако все больше женщин откладывают рождение ребенка на более поздний срок. Согласно исследованию Российского государственного социального университета, число россиянок, которые собираются родить первого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет, выросло с 2000 года в четыре раза и составило 40%. В настоящий момент средний возраст рождения первого ребенка составляет 26,7 лет, что, по оценкам специалистов, является уже поздним сроком. Одной из главных причин позднего деторождения выступает социальная незащищенность российских женщин, в особенности тех, кто получает высшее образование. При этом порядка 52% абитуриентов, поступивших в вузы в 2021-2022 учебном году, составили девушки», — подчеркнула Лантратова. Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил о сложной демографической ситуации в России. В стране рождается меньше детей, чем год назад. Для улучшения ситуации президент предложил создать союз из государства, общества и конфессий.