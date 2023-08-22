Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в России

Путин создает союз для повышения рождаемости в России

22 августа 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин призвал создать настоящий союз из государства, общества и церкви, чтобы повысить рождаемость в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одних мер господдержки для улучшения демографической ситуации в России недостаточно. В связи с этим президент РФ Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, комментируя выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа. «Государственные усилия лежат не только в ценностном поле. Власти предоставляют материнский капитал, льготную ипотеку и т. д. Это важно, но достаточной ли мотивацией для того, чтобы родить ребенка являются деньги? Для кого-то — да. Но для большей части решение о продолжении рода связано с ценностями, передаваемыми от предков, с воспитанием. Можно принять еще одну программу финансовой помощи, но сразу рожать не станут. Поэтому здесь важна роль общества и церкви — это вопрос ценностей нашего народа», — пояснил эксперт. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере. Если продолжительность жизни россиян уже превысила допандемийный уровень (чуть более 73 лет), то с рождаемостью ситуация «продолжает оставаться сложной». «В отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сообщил Путин. Он подчеркнул, что федеральное правительство должно и дальше поддерживать семьи и будущих мам. Для этого с 1 сентября запускается пилотный проект, который предусматривает создание единой системы социальной и медицинской помощи одиноким материям и полным семьям с детьми. Но нужно «объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации». «Она сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», — отметил президент. Новость по теме Путин: нужно добиться перелома демографической ситуации в РФ Меры по улучшению демографической ситуации в России предусмотрены в нескольких национальных проектах. В частности, «Здоровье» и «Демография». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одних мер господдержки для улучшения демографической ситуации в России недостаточно. В связи с этим президент РФ Владимир Путин предложил создать союз из государства, общества и конфессий для повышения рождаемости в стране, пояснил URA.RU политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, комментируя выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа. «Государственные усилия лежат не только в ценностном поле. Власти предоставляют материнский капитал, льготную ипотеку и т. д. Это важно, но достаточной ли мотивацией для того, чтобы родить ребенка являются деньги? Для кого-то — да. Но для большей части решение о продолжении рода связано с ценностями, передаваемыми от предков, с воспитанием. Можно принять еще одну программу финансовой помощи, но сразу рожать не станут. Поэтому здесь важна роль общества и церкви — это вопрос ценностей нашего народа», — пояснил эксперт. В своем выступлении на Совете по нацпроектам Путин назвал демографию «фундаментальным ориентиром» для государства и в экономике, и в социальной сфере. Если продолжительность жизни россиян уже превысила допандемийный уровень (чуть более 73 лет), то с рождаемостью ситуация «продолжает оставаться сложной». «В отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сообщил Путин. Он подчеркнул, что федеральное правительство должно и дальше поддерживать семьи и будущих мам. Для этого с 1 сентября запускается пилотный проект, который предусматривает создание единой системы социальной и медицинской помощи одиноким материям и полным семьям с детьми. Но нужно «объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации». «Она сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», — отметил президент. Меры по улучшению демографической ситуации в России предусмотрены в нескольких национальных проектах. В частности, «Здоровье» и «Демография».