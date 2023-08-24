Мизулина простилась с Пригожиным 24 августа 2023 в 19:43 Размер текста - 17 + Екатерина Мизулина сообщила, что Евгений Пригожин был большим патриотом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина простилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области. Официального подтверждения гибели Пригожина не было. Свое заявление Мизулина опубликовала в telegram-канале. «От нас ушел большой патриот России. Можно по разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну <…> Светлая память», — заявила Мизулина в telegram-канале. По ее словам, ЧВК «Вагнер» должен продолжить отстаивать интересы РФ. Ранее, 23 августа, самолет бизнесмена упал в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли, передает RT. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина простилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области. Официального подтверждения гибели Пригожина не было. Свое заявление Мизулина опубликовала в telegram-канале. «От нас ушел большой патриот России. Можно по разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну <…> Светлая память», — заявила Мизулина в telegram-канале. По ее словам, ЧВК «Вагнер» должен продолжить отстаивать интересы РФ. Ранее, 23 августа, самолет бизнесмена упал в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли, передает RT. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям