Мизулина простилась с Пригожиным

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина сообщила, что Евгений Пригожин был большим патриотом России Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина простилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области. Официального подтверждения гибели Пригожина не было. Свое заявление Мизулина опубликовала в telegram-канале.

«От нас ушел большой патриот России. Можно по разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну <…> Светлая память», — заявила Мизулина в telegram-канале. По ее словам, ЧВК «Вагнер» должен продолжить отстаивать интересы РФ.

Ранее, 23 августа, самолет бизнесмена упал в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли, передает RT. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина простилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе в Тверской области. Официального подтверждения гибели Пригожина не было. Свое заявление Мизулина опубликовала в telegram-канале. «От нас ушел большой патриот России. Можно по разному относиться к его деятельности, но он бился, как мог, за страну <…> Светлая память», — заявила Мизулина в telegram-канале. По ее словам, ЧВК «Вагнер» должен продолжить отстаивать интересы РФ. Ранее, 23 августа, самолет бизнесмена упал в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли, передает RT. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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