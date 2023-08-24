Путин показал новый символ будущей победы России в СВО

Путин наградил героев экипажа танка «Алеша» и спросил у них подробности сражения

24 августа 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усилил значимость рядовых героев спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин усилил символическое значение рядовых героев спецоперации, в которых сегодня нуждается страна. Так встречу главы государства с экипажем танка «Алеша» прокомментировал гендиректор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Накануне, 23 августа, бойцы были удостоены звания Герой России. Владимир Путин принял экипаж танка «Алеша» в Кремле Фото: kremlin.ru «Стране нужны герои „снизу“, герои рядовые. А танк „Алеша“ стал почти символом. Сталин говорил, что ордена не для тех, кого все знают, они для тех, кого пока никто не знает. Президент усилил символическое значение таких обычных, рядовых героев. Награждение прошло на Курской дуге и в этом тоже есть символизм — историческая связка. Так как Курская дуга тоже была танковым сражением», — сказал Журавлев. Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле. Днем ранее в ходе торжественного мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве он вручил танкистам золотые звезды Героев России. «Я видел, что вы волновались, людей много. По-моему, волновались даже больше, чем на поле боя. Естественно. И место знаковое. Все-таки Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, тем более за историю Великой Отечественной войны, танковыми сражениями», — начал президент беседу. Новость по теме Путин лично поддержал регион, который регулярно атакуют ВСУ Путин поинтересовался у бойцов деталями их подвига в ходе спецоперации, чтобы понять, как складывался бой. «Если вернуться к поводу, ради которого мы собрались вчера и сегодня, я уже поздравлял вас с наградами государственными, заслуженными абсолютно. У нас, как это ни странно, до сих пор до деталей так и непонятно, как же бой-то у вас складывался», — сказал президент. Лейтенант Александр Леваков рассказал, что военнослужащие получили команду оперативно выдвинуться в район боевых действий и зачистить местность. По его словам, их всегда отправляли «на самые жесткие участки». Один из участников встречи также рассказал главе государства, что его дед участвовал в боях на Курской дуге в Великую Отечественную войну. «Это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово!» — ответил Путин. Экипаж танка «Алеша» в одиночку разгромил украинскую колонну бронетехники на Запорожском направлении. Всего во время этого боя украинская сторона потеряла более ста военнослужащих убитыми и ранеными. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин усилил символическое значение рядовых героев спецоперации, в которых сегодня нуждается страна. Так встречу главы государства с экипажем танка «Алеша» прокомментировал гендиректор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Накануне, 23 августа, бойцы были удостоены звания Герой России. «Стране нужны герои „снизу“, герои рядовые. А танк „Алеша“ стал почти символом. Сталин говорил, что ордена не для тех, кого все знают, они для тех, кого пока никто не знает. Президент усилил символическое значение таких обычных, рядовых героев. Награждение прошло на Курской дуге и в этом тоже есть символизм — историческая связка. Так как Курская дуга тоже была танковым сражением», — сказал Журавлев. Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле. Днем ранее в ходе торжественного мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве он вручил танкистам золотые звезды Героев России. «Я видел, что вы волновались, людей много. По-моему, волновались даже больше, чем на поле боя. Естественно. И место знаковое. Все-таки Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, тем более за историю Великой Отечественной войны, танковыми сражениями», — начал президент беседу. Путин поинтересовался у бойцов деталями их подвига в ходе спецоперации, чтобы понять, как складывался бой. «Если вернуться к поводу, ради которого мы собрались вчера и сегодня, я уже поздравлял вас с наградами государственными, заслуженными абсолютно. У нас, как это ни странно, до сих пор до деталей так и непонятно, как же бой-то у вас складывался», — сказал президент. Лейтенант Александр Леваков рассказал, что военнослужащие получили команду оперативно выдвинуться в район боевых действий и зачистить местность. По его словам, их всегда отправляли «на самые жесткие участки». Один из участников встречи также рассказал главе государства, что его дед участвовал в боях на Курской дуге в Великую Отечественную войну. «Это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово!» — ответил Путин. Экипаж танка «Алеша» в одиночку разгромил украинскую колонну бронетехники на Запорожском направлении. Всего во время этого боя украинская сторона потеряла более ста военнослужащих убитыми и ранеными. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.