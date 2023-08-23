Путин лично поддержал регион, который регулярно атакуют ВСУ

Путин приехал в Курскую область на празднование 80-летия победы в Курской битве

23 августа 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин лично поддержал регионы, подвергающиеся атакам ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин лично поддержал жителей Курской области, которая подвергается атакам ВСУ. Как и в годы Великой Отечественной, этот регион является важным рубежом, объяснил URA.RU визит Путина на празднование 80-летия победы в Курской битве 23 августа директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Победа в Курской битве — это важнейшее событие Великой Отечественной войны. Сегодня этот день имеет особую коннотацию: это поддержка Курской области в борьбе, которая идет сегодня, — регион находится на границе нынешнего противостояния [в СВО]. Как и много лет назад, там гремят взрывы. То, что президент лично приехал на празднование юбилея — это не только долг памяти нашим отцам и дедам, которые защищали Отечество в 1940-х годах, а связь поколений, связь времен — это очень важная составляющая сегодняшних событий», — пояснил Солонников. Курская битва затронула и другие регионы страны — Орловскую и Воронежскую области, а также Белгородскую область, которая чаще всех оказывается под огнем ВСУ. К их жителям, прежде всего, к ветеранам и обращался президент. Говоря о значении победы в Курской битве, Путин отметил, что она «уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны». Президент РФ Владимир Путин лично вручил Звезды Героев России ставшему легендарным экипажу танка «Алеша» Фото: kremlin.ru / Максим Блинов, РИА «Новости» «Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на Восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии. Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху, потому что никакие „тигры“, „пантеры“ и прочая нечисть, прочие „звери“ не могли сломить силу духа советского солдата», — отметил Путин. Новость по теме Путин вручил награды участникам СВО Точно также сегодня российские солдаты держат натиск немецких «Леопардов» и другой НАТОвской техники. Символично, что именно в этот день и именно в Курской области, где состоялось самое крупное танковое сражение в истории войн — под Прохоровкой, Путин вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша»: командиру роты, старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову, ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Бойцы в одиночку уничтожили 8 единиц бронетехники ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин лично поддержал жителей Курской области, которая подвергается атакам ВСУ. Как и в годы Великой Отечественной, этот регион является важным рубежом, объяснил URA.RU визит Путина на празднование 80-летия победы в Курской битве 23 августа директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Победа в Курской битве — это важнейшее событие Великой Отечественной войны. Сегодня этот день имеет особую коннотацию: это поддержка Курской области в борьбе, которая идет сегодня, — регион находится на границе нынешнего противостояния [в СВО]. Как и много лет назад, там гремят взрывы. То, что президент лично приехал на празднование юбилея — это не только долг памяти нашим отцам и дедам, которые защищали Отечество в 1940-х годах, а связь поколений, связь времен — это очень важная составляющая сегодняшних событий», — пояснил Солонников. Курская битва затронула и другие регионы страны — Орловскую и Воронежскую области, а также Белгородскую область, которая чаще всех оказывается под огнем ВСУ. К их жителям, прежде всего, к ветеранам и обращался президент. Говоря о значении победы в Курской битве, Путин отметил, что она «уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны». «Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на Восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии. Натиск нацистов провалился. Их остановили и погнали вспять к своему уже неминуемому, неизбежному краху, потому что никакие „тигры“, „пантеры“ и прочая нечисть, прочие „звери“ не могли сломить силу духа советского солдата», — отметил Путин. Точно также сегодня российские солдаты держат натиск немецких «Леопардов» и другой НАТОвской техники. Символично, что именно в этот день и именно в Курской области, где состоялось самое крупное танковое сражение в истории войн — под Прохоровкой, Путин вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша»: командиру роты, старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову, ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Бойцы в одиночку уничтожили 8 единиц бронетехники ВСУ.