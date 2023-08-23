В Нижневартовске кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров» Сергей Целищев, пользующийся поддержкой авторитетного бизнесмена Александра Петермана, поймал с поличным сотрудницу местной УК, 100% акций которой владеет мэрия. Женщина сорвала листовку кандидата, не подозревая, что в кустах ее караулит полиция, а однопартийцы снимают процесс на видео. Ролик предоставило в распоряжении редакции URA.RU местное отделение партии.
На видео женщина подходит к доске объявлений дома № 1 по улице Нефтяников в Нижневартовске, этот адрес входит в список домов на избирательном участке № 2, где проводятся довыборы в гордуму. Она срывает АПМ и фотографирует пустую доску. Целищев и его однопартийцы ловят женщину и ведут к машине, где ее ожидает «начальница» — так нарушительница сама называет ожидающую ее даму.
Присутствовавшая при этом инциденте сотрудница полиции сообщает, что женщине придется проследовать за ней, поскольку ее действия могут квалифицироваться как состав правонарушения. В ответ на запрос журналиста URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт задержания нарушительницы. «Сотрудники полиции установили женщину, которая срывала листовки. В отношении нее был составлен протокол по ст. 5.14 КоАП РФ (умышленное повреждение или уничтожение агитационного материала)», — прокомментировали в ведомстве.
Источник URA.RU в нижневартовских коммунальных кругах узнал нарушительницу и уточнил, что ее зовут Насема Абезгильдина, и что она является сотрудницей компании «ЖТ-1», 100% акций которой, согласно данным с сайта УК, принадлежит мэрии Нижневартовска. Журналист агентства позвонил в приемную «ЖТ-1», ему подтвердили, что такая сотрудница действительно есть в УК, и что она работает в ЖЭУ-2. Позвонив по указанному номеру, корреспондент попросил позвать к телефону Абезгильдину. Собеседница сообщила, что это она и есть, но отвечать на вопросы об инциденте с листовками отказалась.
В местном отделении «Партии пенсионеров» сообщили, что Целищев направил в прокуратуру заявление. Он потребовал провести прокурорскую проверку и возбудить дело по ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав).
В мэрию Нижневартовска и «ЖТ-1» направлены запросы. Ответы ожидаются.
В довыборах на пост депутата нижневартовской думы участвуют еще несколько кандидатов: Руслан Сатаров (ЛДПР), Руслан Куштанов (ЕР), Николай Шарандир (КПРФ, Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП). Ни один из них не жаловался на уничтожение АПМ.
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