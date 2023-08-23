Власти Нижневартовска вмешались в агитацию оппозиционного кандидата от Петермана. Видео

Сотрудница УК властей Нижневартовска сорвала АПМ кандидата от Петермана

24 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Листовку протеже Петермана сорвала сотрудница ЖЭУ, принадлежащего мэрии Нижневартовска Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров» Сергей Целищев, пользующийся поддержкой авторитетного бизнесмена Александра Петермана, поймал с поличным сотрудницу местной УК, 100% акций которой владеет мэрия. Женщина сорвала листовку кандидата, не подозревая, что в кустах ее караулит полиция, а однопартийцы снимают процесс на видео. Ролик предоставило в распоряжении редакции URA.RU местное отделение партии. На видео женщина подходит к доске объявлений дома № 1 по улице Нефтяников в Нижневартовске, этот адрес входит в список домов на избирательном участке № 2, где проводятся довыборы в гордуму. Она срывает АПМ и фотографирует пустую доску. Целищев и его однопартийцы ловят женщину и ведут к машине, где ее ожидает «начальница» — так нарушительница сама называет ожидающую ее даму. Присутствовавшая при этом инциденте сотрудница полиции сообщает, что женщине придется проследовать за ней, поскольку ее действия могут квалифицироваться как состав правонарушения. В ответ на запрос журналиста URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт задержания нарушительницы. «Сотрудники полиции установили женщину, которая срывала листовки. В отношении нее был составлен протокол по ст. 5.14 КоАП РФ (умышленное повреждение или уничтожение агитационного материала)», — прокомментировали в ведомстве. Источник URA.RU в нижневартовских коммунальных кругах узнал нарушительницу и уточнил, что ее зовут Насема Абезгильдина, и что она является сотрудницей компании «ЖТ-1», 100% акций которой, согласно данным с сайта УК, принадлежит мэрии Нижневартовска. Журналист агентства позвонил в приемную «ЖТ-1», ему подтвердили, что такая сотрудница действительно есть в УК, и что она работает в ЖЭУ-2. Позвонив по указанному номеру, корреспондент попросил позвать к телефону Абезгильдину. Собеседница сообщила, что это она и есть, но отвечать на вопросы об инциденте с листовками отказалась. В местном отделении «Партии пенсионеров» сообщили, что Целищев направил в прокуратуру заявление. Он потребовал провести прокурорскую проверку и возбудить дело по ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав). В мэрию Нижневартовска и «ЖТ-1» направлены запросы. Ответы ожидаются. В довыборах на пост депутата нижневартовской думы участвуют еще несколько кандидатов: Руслан Сатаров (ЛДПР), Руслан Куштанов (ЕР), Николай Шарандир (КПРФ, Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП). Ни один из них не жаловался на уничтожение АПМ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров» Сергей Целищев, пользующийся поддержкой авторитетного бизнесмена Александра Петермана, поймал с поличным сотрудницу местной УК, 100% акций которой владеет мэрия. Женщина сорвала листовку кандидата, не подозревая, что в кустах ее караулит полиция, а однопартийцы снимают процесс на видео. Ролик предоставило в распоряжении редакции URA.RU местное отделение партии. На видео женщина подходит к доске объявлений дома № 1 по улице Нефтяников в Нижневартовске, этот адрес входит в список домов на избирательном участке № 2, где проводятся довыборы в гордуму. Она срывает АПМ и фотографирует пустую доску. Целищев и его однопартийцы ловят женщину и ведут к машине, где ее ожидает «начальница» — так нарушительница сама называет ожидающую ее даму. Присутствовавшая при этом инциденте сотрудница полиции сообщает, что женщине придется проследовать за ней, поскольку ее действия могут квалифицироваться как состав правонарушения. В ответ на запрос журналиста URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт задержания нарушительницы. «Сотрудники полиции установили женщину, которая срывала листовки. В отношении нее был составлен протокол по ст. 5.14 КоАП РФ (умышленное повреждение или уничтожение агитационного материала)», — прокомментировали в ведомстве. Источник URA.RU в нижневартовских коммунальных кругах узнал нарушительницу и уточнил, что ее зовут Насема Абезгильдина, и что она является сотрудницей компании «ЖТ-1», 100% акций которой, согласно данным с сайта УК, принадлежит мэрии Нижневартовска. Журналист агентства позвонил в приемную «ЖТ-1», ему подтвердили, что такая сотрудница действительно есть в УК, и что она работает в ЖЭУ-2. Позвонив по указанному номеру, корреспондент попросил позвать к телефону Абезгильдину. Собеседница сообщила, что это она и есть, но отвечать на вопросы об инциденте с листовками отказалась. В местном отделении «Партии пенсионеров» сообщили, что Целищев направил в прокуратуру заявление. Он потребовал провести прокурорскую проверку и возбудить дело по ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав). В мэрию Нижневартовска и «ЖТ-1» направлены запросы. Ответы ожидаются. В довыборах на пост депутата нижневартовской думы участвуют еще несколько кандидатов: Руслан Сатаров (ЛДПР), Руслан Куштанов (ЕР), Николай Шарандир (КПРФ, Ксения Волкова («Новые люди»), Дмитрий Царев (СРЗП). Ни один из них не жаловался на уничтожение АПМ.