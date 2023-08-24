Полиция проверит жалобы туристов на платный проезд к челябинскому озеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, птичка, вода, озеро, водоем, утка, лето, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Пункт пропуска, на котором взимают плату, установлен за пределами охранной зоны озера Фото:

Информация о том, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль (Челябинская область), передана в полицию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

«Металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, проход свободен. Информация о факте взимания платы с граждан передана в ОМВД по Каслинскому району для принятия мер в рамках соответствующих полномочий», — сообщили URA.RU в министерстве.

Там добавили, что к озеру выезжали специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Они выяснили, что пункт пропуска установлен за пределами охранной зоны водоема.

Туристы жаловались, что с них требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Они рассказывали, что за 50 метров до воды в землю забиты металлические столбы, проехать к озеру можно только через пропускной пункт «Чистый берег». При этом квитанции об оплате туристам не выдают, а номера машин записывают в тетрадку.

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Информация о том, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль (Челябинская область), передана в полицию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «Металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, проход свободен. Информация о факте взимания платы с граждан передана в ОМВД по Каслинскому району для принятия мер в рамках соответствующих полномочий», — сообщили URA.RU в министерстве. Там добавили, что к озеру выезжали специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Они выяснили, что пункт пропуска установлен за пределами охранной зоны водоема. Туристы жаловались, что с них требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Они рассказывали, что за 50 метров до воды в землю забиты металлические столбы, проехать к озеру можно только через пропускной пункт «Чистый берег». При этом квитанции об оплате туристам не выдают, а номера машин записывают в тетрадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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