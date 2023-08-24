Полиция проверит жалобы туристов на платный проезд к челябинскому озеру

24 августа 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Пункт пропуска, на котором взимают плату, установлен за пределами охранной зоны озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Информация о том, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль (Челябинская область), передана в полицию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «Металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, проход свободен. Информация о факте взимания платы с граждан передана в ОМВД по Каслинскому району для принятия мер в рамках соответствующих полномочий», — сообщили URA.RU в министерстве. Там добавили, что к озеру выезжали специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Они выяснили, что пункт пропуска установлен за пределами охранной зоны водоема. Туристы жаловались, что с них требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Они рассказывали, что за 50 метров до воды в землю забиты металлические столбы, проехать к озеру можно только через пропускной пункт «Чистый берег». При этом квитанции об оплате туристам не выдают, а номера машин записывают в тетрадку.

Информация о том, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль (Челябинская область), передана в полицию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «Металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, проход свободен. Информация о факте взимания платы с граждан передана в ОМВД по Каслинскому району для принятия мер в рамках соответствующих полномочий», — сообщили URA.RU в министерстве. Там добавили, что к озеру выезжали специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Они выяснили, что пункт пропуска установлен за пределами охранной зоны водоема. Туристы жаловались, что с них требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Они рассказывали, что за 50 метров до воды в землю забиты металлические столбы, проехать к озеру можно только через пропускной пункт «Чистый берег». При этом квитанции об оплате туристам не выдают, а номера машин записывают в тетрадку.