Полиция проверит жалобы туристов на платный проезд к челябинскому озеру

Информация о том, что с туристов требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль (Челябинская область), передана в полицию. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области.
«Металлические столбы в пределах водоохранной зоны озера Аракуль отсутствуют, проход свободен. Информация о факте взимания платы с граждан передана в ОМВД по Каслинскому району для принятия мер в рамках соответствующих полномочий», — сообщили URA.RU в министерстве.
Там добавили, что к озеру выезжали специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Они выяснили, что пункт пропуска установлен за пределами охранной зоны водоема.
Туристы жаловались, что с них требуют по тысяче рублей за проезд к озеру Аракуль. Они рассказывали, что за 50 метров до воды в землю забиты металлические столбы, проехать к озеру можно только через пропускной пункт «Чистый берег». При этом квитанции об оплате туристам не выдают, а номера машин записывают в тетрадку.
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