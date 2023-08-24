В Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС

В США в ответ на расширение БРИКС заявили о свободе стран выбирать объединения

25 августа 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Штатах отреагировали на расширение БРИКС Фото: официальный сайт Президента РФ В Вашингтоне считают, что страны могут самостоятельно выбирать объединения и партнеров для выстраивания взаимовыгодных отношений. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС о принятии новых участников в БРИКС, адресованный Госдепу США. «Штаты считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения <…>. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укреплять наше общее благополучие и поддерживать глобальный мир», — пишет ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился саммит БРИКС. Главным итогом встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. В следующем году объединение примет шесть стран. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, понимание, что Запад использует Украину в конфликте с Россией ради собственных целей, повышает внимание к БРИКС.

В Вашингтоне считают, что страны могут самостоятельно выбирать объединения и партнеров для выстраивания взаимовыгодных отношений. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС о принятии новых участников в БРИКС, адресованный Госдепу США. «Штаты считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения <…>. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укреплять наше общее благополучие и поддерживать глобальный мир», — пишет ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился саммит БРИКС. Главным итогом встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. В следующем году объединение примет шесть стран. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, понимание, что Запад использует Украину в конфликте с Россией ради собственных целей, повышает внимание к БРИКС.