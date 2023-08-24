24 августа 2023

В Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС

В США в ответ на расширение БРИКС заявили о свободе стран выбирать объединения
© Служба новостей «URA.RU»
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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
В Штатах отреагировали на расширение БРИКС Фото:

В Вашингтоне считают, что страны могут самостоятельно выбирать объединения и партнеров для выстраивания взаимовыгодных отношений. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС о принятии новых участников в БРИКС, адресованный Госдепу США.

«Штаты считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения <…>. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укреплять наше общее благополучие и поддерживать глобальный мир», — пишет ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился саммит БРИКС. Главным итогом встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. В следующем году объединение примет шесть стран. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, понимание, что Запад использует Украину в конфликте с Россией ради собственных целей, повышает внимание к БРИКС.

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В Вашингтоне считают, что страны могут самостоятельно выбирать объединения и партнеров для выстраивания взаимовыгодных отношений. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС о принятии новых участников в БРИКС, адресованный Госдепу США. «Штаты считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения <…>. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укреплять наше общее благополучие и поддерживать глобальный мир», — пишет ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился саммит БРИКС. Главным итогом встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. В следующем году объединение примет шесть стран. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, понимание, что Запад использует Украину в конфликте с Россией ради собственных целей, повышает внимание к БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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