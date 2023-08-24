Челябинская полиция проверит подростков, которые кидались венками у Вечного огня

25 августа 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Подростки жгли гвоздики в Вечном огне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция в Миассе (Челябинская область) проверит инцидент с подростками, которые кидались венками у Вечного огня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Факт произошедшего зарегистрирован в отделе МВД России по Миассу. Для выяснения всех обстоятельств на место направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщается в паблике полиции в соцсети «ВКонтакте». Глава Миасса Егор Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте» написал, что оценку поведению подростков должны дать правоохранительные органы. По его мнению, дети вели себя недопустимо. Подростков, которые жгут гвоздики в огне и кидаются венками, заметили прохожие. Они выложили фотографии мальчиков в паблике «Инцидент. Миасс».

Полиция в Миассе (Челябинская область) проверит инцидент с подростками, которые кидались венками у Вечного огня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Факт произошедшего зарегистрирован в отделе МВД России по Миассу. Для выяснения всех обстоятельств на место направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщается в паблике полиции в соцсети «ВКонтакте». Глава Миасса Егор Ковальчук на своей странице во «ВКонтакте» написал, что оценку поведению подростков должны дать правоохранительные органы. По его мнению, дети вели себя недопустимо. Подростков, которые жгут гвоздики в огне и кидаются венками, заметили прохожие. Они выложили фотографии мальчиков в паблике «Инцидент. Миасс».