Мужчину поймали на Сортировке (архивное фото)
В Екатеринбурге ночью 25 августа мужчина пытался скрыться на «Газели» от четырех экипажей ДПС. По словам очевидца инцидента, водителя задержали в районе Сортировки.
«На Сортировке мужчина хотел скрыться от силовиков на „Газели“. Его догоняли четыре экипажа ДПС», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца.
Мужчина, по словам очевидца, был пьяным. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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