24 августа 2023

Екатеринбуржец пытался скрыться на «Газели» от 4 экипажей ДПС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Рябково ЖКХ. Курган, разбитая дорога, газель
Мужчину поймали на Сортировке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 25 августа мужчина пытался скрыться на «Газели» от четырех экипажей ДПС. По словам очевидца инцидента, водителя задержали в районе Сортировки.

«На Сортировке мужчина хотел скрыться от силовиков на „Газели“. Его догоняли четыре экипажа ДПС», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца.

Мужчина, по словам очевидца, был пьяным. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ночью 25 августа мужчина пытался скрыться на «Газели» от четырех экипажей ДПС. По словам очевидца инцидента, водителя задержали в районе Сортировки. «На Сортировке мужчина хотел скрыться от силовиков на „Газели“. Его догоняли четыре экипажа ДПС», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца. Мужчина, по словам очевидца, был пьяным. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...