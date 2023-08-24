В тюменских аптеках повысился спрос на «осенние» лекарства

В аптеках Тюмени за последнюю неделю увеличился спрос на сезонные препараты — противовирусные, антибиотики и другие лекарства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках.
«Заболеваемость начала расти. Пациенты идут от врачей с рецептами на антибиотики, симптоматические лекарства от простуды. На улице похолодало и народ пошел за „осенними“ лекарствами», — рассказала Олеся Шварц, заведующая аптекой «ЮниФарм».
О том, что в Тюмени повысился спрос на лекарства от простуды, подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там корреспонденту рассказали, что за неделю заметно увеличилось число отпускаемых противовирусных препаратов, спреев от насморка и пастилок для горла.
В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о всплеске заболеваемости ОРВИ не подтвердили. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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