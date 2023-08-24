24 августа 2023

В тюменских аптеках повысился спрос на «осенние» лекарства

Тюменцы стали чаще покупать противовирусные препараты с наступлением холодов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
Тюменские провизоры отмечают повышенный спрос на противовирусные, антибиотики и препараты от насморка Фото:

В аптеках Тюмени за последнюю неделю увеличился спрос на сезонные препараты — противовирусные, антибиотики и другие лекарства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках.

«Заболеваемость начала расти. Пациенты идут от врачей с рецептами на антибиотики, симптоматические лекарства от простуды. На улице похолодало и народ пошел за „осенними“ лекарствами», — рассказала Олеся Шварц, заведующая аптекой «ЮниФарм».

О том, что в Тюмени повысился спрос на лекарства от простуды, подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там корреспонденту рассказали, что за неделю заметно увеличилось число отпускаемых противовирусных препаратов, спреев от насморка и пастилок для горла.

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о всплеске заболеваемости ОРВИ не подтвердили. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аптеках Тюмени за последнюю неделю увеличился спрос на сезонные препараты — противовирусные, антибиотики и другие лекарства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках. «Заболеваемость начала расти. Пациенты идут от врачей с рецептами на антибиотики, симптоматические лекарства от простуды. На улице похолодало и народ пошел за „осенними“ лекарствами», — рассказала Олеся Шварц, заведующая аптекой «ЮниФарм». О том, что в Тюмени повысился спрос на лекарства от простуды, подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там корреспонденту рассказали, что за неделю заметно увеличилось число отпускаемых противовирусных препаратов, спреев от насморка и пастилок для горла. В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о всплеске заболеваемости ОРВИ не подтвердили. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...