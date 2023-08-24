В тюменских аптеках повысился спрос на «осенние» лекарства

Тюменцы стали чаще покупать противовирусные препараты с наступлением холодов

25 августа 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тюменские провизоры отмечают повышенный спрос на противовирусные, антибиотики и препараты от насморка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аптеках Тюмени за последнюю неделю увеличился спрос на сезонные препараты — противовирусные, антибиотики и другие лекарства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках. «Заболеваемость начала расти. Пациенты идут от врачей с рецептами на антибиотики, симптоматические лекарства от простуды. На улице похолодало и народ пошел за „осенними“ лекарствами», — рассказала Олеся Шварц, заведующая аптекой «ЮниФарм». О том, что в Тюмени повысился спрос на лекарства от простуды, подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там корреспонденту рассказали, что за неделю заметно увеличилось число отпускаемых противовирусных препаратов, спреев от насморка и пастилок для горла. В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о всплеске заболеваемости ОРВИ не подтвердили. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В аптеках Тюмени за последнюю неделю увеличился спрос на сезонные препараты — противовирусные, антибиотики и другие лекарства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких городских аптеках. «Заболеваемость начала расти. Пациенты идут от врачей с рецептами на антибиотики, симптоматические лекарства от простуды. На улице похолодало и народ пошел за „осенними“ лекарствами», — рассказала Олеся Шварц, заведующая аптекой «ЮниФарм». О том, что в Тюмени повысился спрос на лекарства от простуды, подтвердили и в сети аптек «Фармленд». Там корреспонденту рассказали, что за неделю заметно увеличилось число отпускаемых противовирусных препаратов, спреев от насморка и пастилок для горла. В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о всплеске заболеваемости ОРВИ не подтвердили. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.