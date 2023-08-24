В США заговорили об уничтожении доллара после саммита БРИКС

Конгрессвумен Грин: БРИКС подорвет экономику США и уничтожит доллар

25 августа 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Конгрессвумен Грин: БРИКС представляет угрозу для американской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU БРИКС представляет угрозу для американской экономики и доллара. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Все кандидаты в президенты США во время недавних дебатов были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в конфликт на Украине. В то время как настоящей угрозой для США является БРИКС, который может подорвать американскую экономику и уничтожить доллар», — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х. Ранее URA.RU сообщало, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился 24 августа. Главным итогом встречи стало принятие решение о расширении экономического союза. Сейчас страны — участники используют в международной торговле свои национальные валюты. Однако президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты, которая станет альтернативой доллару.

БРИКС представляет угрозу для американской экономики и доллара. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Все кандидаты в президенты США во время недавних дебатов были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в конфликт на Украине. В то время как настоящей угрозой для США является БРИКС, который может подорвать американскую экономику и уничтожить доллар», — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х. Ранее URA.RU сообщало, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился 24 августа. Главным итогом встречи стало принятие решение о расширении экономического союза. Сейчас страны — участники используют в международной торговле свои национальные валюты. Однако президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты, которая станет альтернативой доллару.