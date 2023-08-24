24 августа 2023

В США заговорили об уничтожении доллара после саммита БРИКС

Конгрессвумен Грин: БРИКС подорвет экономику США и уничтожит доллар
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Конгрессвумен Грин: БРИКС представляет угрозу для американской экономики Фото:

БРИКС представляет угрозу для американской экономики и доллара. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Все кандидаты в президенты США во время недавних дебатов были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в конфликт на Украине. В то время как настоящей угрозой для США является БРИКС, который может подорвать американскую экономику и уничтожить доллар», — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х.

Ранее URA.RU сообщало, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился 24 августа. Главным итогом встречи стало принятие решение о расширении экономического союза. Сейчас страны — участники используют в международной торговле свои национальные валюты. Однако президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты, которая станет альтернативой доллару.

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БРИКС представляет угрозу для американской экономики и доллара. Об этом заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Все кандидаты в президенты США во время недавних дебатов были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в конфликт на Украине. В то время как настоящей угрозой для США является БРИКС, который может подорвать американскую экономику и уничтожить доллар», — написала конгрессвумен на своей странице в соцсети Х. Ранее URA.RU сообщало, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) завершился 24 августа. Главным итогом встречи стало принятие решение о расширении экономического союза. Сейчас страны — участники используют в международной торговле свои национальные валюты. Однако президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты, которая станет альтернативой доллару.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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