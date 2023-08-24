24 августа 2023

Минобороны РФ: над Калужской областью сбита ракета ВСУ

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Калужской областью силами ПВО сбита ракета ВСУ. Об этом сообщили Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-20). Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — передает ведомство.

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Над Калужской областью силами ПВО сбита ракета ВСУ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-20). Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — передает ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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