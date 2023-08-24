Минобороны РФ: над Калужской областью сбита ракета ВСУ

25 августа 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Калужской областью силами ПВО сбита ракета ВСУ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-20). Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — передает ведомство.

Над Калужской областью силами ПВО сбита ракета ВСУ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-20). Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — передает ведомство.