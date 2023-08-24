В Нижневартовске на полтора часа задержан рейс в Москву

25 августа 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» перенесен на 7 утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается на полтора часа. Информация об этом размещена на онлайн — табло аэропорта им. В.И. Муравленко. «Рейс SU 1647 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Нижневартовска в Москву 25 августа в 05:25, однако сейчас время вылета перенесено на 7:00. Причина задержки самолета — позднее прибытие, — следует из данных на онлайн — табло. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается на полтора часа. Информация об этом размещена на онлайн — табло аэропорта им. В.И. Муравленко. «Рейс SU 1647 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Нижневартовска в Москву 25 августа в 05:25, однако сейчас время вылета перенесено на 7:00. Причина задержки самолета — позднее прибытие, — следует из данных на онлайн — табло. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.