24 августа 2023

В Нижневартовске на полтора часа задержан рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» перенесен на 7 утра Фото:

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается на полтора часа. Информация об этом размещена на онлайн — табло аэропорта им. В.И. Муравленко.

«Рейс SU 1647 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Нижневартовска в Москву 25 августа в 05:25, однако сейчас время вылета перенесено на 7:00. Причина задержки самолета — позднее прибытие, — следует из данных на онлайн — табло.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается на полтора часа. Информация об этом размещена на онлайн — табло аэропорта им. В.И. Муравленко. «Рейс SU 1647 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Нижневартовска в Москву 25 августа в 05:25, однако сейчас время вылета перенесено на 7:00. Причина задержки самолета — позднее прибытие, — следует из данных на онлайн — табло. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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