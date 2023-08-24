24 августа 2023
23 августа 2023

Курганские волонтеры ищут 45-летнего мужчину, который пропал три месяца назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, силуэт, стена дома, тень человека, тени деревьев
Мужчина не могут найти почти три месяца Фото:

На территории Курганской области организован поиск 45-летнего жителя Шадринска. О его о местонахождение ничего неизвестно с 27 мая, рассказали в региональном поисковом отряде.

«Пропал Михаил Манолин, 45 лет, город Шадринск. С 27 мая 2023 года его местоположение неизвестно», — написано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был в черную ветровку, черные спортивные штаны и кроссовки.

Где находится мужчина сейчас — неизвестно
Где находится мужчина сейчас — неизвестно
Фото:

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На территории Курганской области организован поиск 45-летнего жителя Шадринска. О его о местонахождение ничего неизвестно с 27 мая, рассказали в региональном поисковом отряде. «Пропал Михаил Манолин, 45 лет, город Шадринск. С 27 мая 2023 года его местоположение неизвестно», — написано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был в черную ветровку, черные спортивные штаны и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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