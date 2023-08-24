Мужчина не могут найти почти три месяца
На территории Курганской области организован поиск 45-летнего жителя Шадринска. О его о местонахождение ничего неизвестно с 27 мая, рассказали в региональном поисковом отряде.
«Пропал Михаил Манолин, 45 лет, город Шадринск. С 27 мая 2023 года его местоположение неизвестно», — написано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был в черную ветровку, черные спортивные штаны и кроссовки.
Где находится мужчина сейчас — неизвестно
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