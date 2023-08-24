Жительница Сургута (ХМАО) Юлия Рашитова, которая ходит на рыбалку, несмотря на многочисленные предупреждения о медведях, находящихся в окрестности, решила сходить на рыбалку и там поймала огромную щуку. На фотографии видно, что улов в длину достигает роста самой рыбачки. Своими впечатлениями сургутянка поделилась с корреспондентом URA.RU.
«Это непередаваемые ощущения. Адреналин повышается в крови, когда сначала думаешь наверно три килограмма, потом понимаешь, давит так, что точно больше. Видишь рыбу, а она даже не семь — восемь килограмм, а больше. И вот эта огромная красотка в твоих руках. Потом ее отпускаешь — вот это и есть рыбацкое счастье», — рассказала собеседница агентству.
Ранее Юлия Рашитова отправилась на рыбалку, не испугавшись многочисленных сообщений о медведях. Девушка рассказала, что зверя не встретила, но на берегу водоема видела следы медведицы и медвежонка. Сургутянка призналась, что ей было тревожно, но любовь к рыбалке одержала верх над страхом.
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