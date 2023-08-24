24 августа 2023

СвЖД добавит поезда в парк «Оленьи ручьи»

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Оленьи ручьи» будет ходить еще один «Орлан» Фото:

Свердловская железная дорога добавит еще один поезд из Екатеринбурга в сторону парка «Оленьи ручьи» и обратно. Такая мера связана с высоким спросом на поездки по этому направлению.

По данным пресс-службы перевозчика, в августе—сентябре начнет ходить дополнительная пара пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (остановка Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать не только по выходным дням, но и по пятницам.

Дополнительный поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, прибывать на остановку Бажуково в 10:50. Обратный рейс запланирован на 17:26, прибытие в уральскую столицу произойдет в 20:11. Время в пути — 2 часа 37 минут. Остановки — Дружинино, Бажуково, Аракаево.

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Свердловская железная дорога добавит еще один поезд из Екатеринбурга в сторону парка «Оленьи ручьи» и обратно. Такая мера связана с высоким спросом на поездки по этому направлению. По данным пресс-службы перевозчика, в августе—сентябре начнет ходить дополнительная пара пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (остановка Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать не только по выходным дням, но и по пятницам. Дополнительный поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, прибывать на остановку Бажуково в 10:50. Обратный рейс запланирован на 17:26, прибытие в уральскую столицу произойдет в 20:11. Время в пути — 2 часа 37 минут. Остановки — Дружинино, Бажуково, Аракаево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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