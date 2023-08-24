СвЖД добавит поезда в парк «Оленьи ручьи» 25 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 + В «Оленьи ручьи» будет ходить еще один «Орлан» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская железная дорога добавит еще один поезд из Екатеринбурга в сторону парка «Оленьи ручьи» и обратно. Такая мера связана с высоким спросом на поездки по этому направлению. По данным пресс-службы перевозчика, в августе—сентябре начнет ходить дополнительная пара пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (остановка Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать не только по выходным дням, но и по пятницам. Дополнительный поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, прибывать на остановку Бажуково в 10:50. Обратный рейс запланирован на 17:26, прибытие в уральскую столицу произойдет в 20:11. Время в пути — 2 часа 37 минут. Остановки — Дружинино, Бажуково, Аракаево. Свердловская железная дорога добавит еще один поезд из Екатеринбурга в сторону парка «Оленьи ручьи» и обратно. Такая мера связана с высоким спросом на поездки по этому направлению. По данным пресс-службы перевозчика, в августе—сентябре начнет ходить дополнительная пара пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (остановка Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать не только по выходным дням, но и по пятницам. Дополнительный поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, прибывать на остановку Бажуково в 10:50. Обратный рейс запланирован на 17:26, прибытие в уральскую столицу произойдет в 20:11. Время в пути — 2 часа 37 минут. Остановки — Дружинино, Бажуково, Аракаево. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям