СвЖД добавит поезда в парк «Оленьи ручьи»

Свердловская железная дорога добавит еще один поезд из Екатеринбурга в сторону парка «Оленьи ручьи» и обратно. Такая мера связана с высоким спросом на поездки по этому направлению.
По данным пресс-службы перевозчика, в августе—сентябре начнет ходить дополнительная пара пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (остановка Бажуково). С 25 августа по 29 сентября поезд Екатеринбург — Михайловский завод будет курсировать не только по выходным дням, но и по пятницам.
Дополнительный поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, прибывать на остановку Бажуково в 10:50. Обратный рейс запланирован на 17:26, прибытие в уральскую столицу произойдет в 20:11. Время в пути — 2 часа 37 минут. Остановки — Дружинино, Бажуково, Аракаево.
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