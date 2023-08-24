В челябинском городе три женщины заблудились в лесу, собирая грибы

В Пласте Челябинской области сотрудники полиции и добровольцы нашли в лесу трех заблудившихся женщин, которые собирали грибы. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Ночью 23 августа в дежурную часть в Пласте поступило сообщение от заблудившихся женщин, которые приехали из Варненского района за грибами. Сотрудники полиции и добровольцы начали поиски потерявшихся. Они установили их местонахождение и помогли вернуться к автомобилю», — уточнили в пресс-службе.
В поисках полицейским помогали добровольцы, которые хорошо ориентирующимися на местности. Все время сотрудники полиции поддерживали связь с ними и всячески успокаивали.
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