24 августа 2023

В челябинском городе три женщины заблудились в лесу, собирая грибы

ГУ МВД: в Пласте полицейские и добровольцы нашли заблудившихся женщин-грибников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Грибники заблудились 23 августа в лесу Пласта Фото:

В Пласте Челябинской области сотрудники полиции и добровольцы нашли в лесу трех заблудившихся женщин, которые собирали грибы. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Ночью 23 августа в дежурную часть в Пласте поступило сообщение от заблудившихся женщин, которые приехали из Варненского района за грибами. Сотрудники полиции и добровольцы начали поиски потерявшихся. Они установили их местонахождение и помогли вернуться к автомобилю», — уточнили в пресс-службе.

В поисках полицейским помогали добровольцы, которые хорошо ориентирующимися на местности. Все время сотрудники полиции поддерживали связь с ними и всячески успокаивали.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пласте Челябинской области сотрудники полиции и добровольцы нашли в лесу трех заблудившихся женщин, которые собирали грибы. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Ночью 23 августа в дежурную часть в Пласте поступило сообщение от заблудившихся женщин, которые приехали из Варненского района за грибами. Сотрудники полиции и добровольцы начали поиски потерявшихся. Они установили их местонахождение и помогли вернуться к автомобилю», — уточнили в пресс-службе. В поисках полицейским помогали добровольцы, которые хорошо ориентирующимися на местности. Все время сотрудники полиции поддерживали связь с ними и всячески успокаивали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...