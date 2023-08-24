В челябинском городе три женщины заблудились в лесу, собирая грибы

ГУ МВД: в Пласте полицейские и добровольцы нашли заблудившихся женщин-грибников

25 августа 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Грибники заблудились 23 августа в лесу Пласта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пласте Челябинской области сотрудники полиции и добровольцы нашли в лесу трех заблудившихся женщин, которые собирали грибы. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Ночью 23 августа в дежурную часть в Пласте поступило сообщение от заблудившихся женщин, которые приехали из Варненского района за грибами. Сотрудники полиции и добровольцы начали поиски потерявшихся. Они установили их местонахождение и помогли вернуться к автомобилю», — уточнили в пресс-службе. В поисках полицейским помогали добровольцы, которые хорошо ориентирующимися на местности. Все время сотрудники полиции поддерживали связь с ними и всячески успокаивали.

В Пласте Челябинской области сотрудники полиции и добровольцы нашли в лесу трех заблудившихся женщин, которые собирали грибы. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Ночью 23 августа в дежурную часть в Пласте поступило сообщение от заблудившихся женщин, которые приехали из Варненского района за грибами. Сотрудники полиции и добровольцы начали поиски потерявшихся. Они установили их местонахождение и помогли вернуться к автомобилю», — уточнили в пресс-службе. В поисках полицейским помогали добровольцы, которые хорошо ориентирующимися на местности. Все время сотрудники полиции поддерживали связь с ними и всячески успокаивали.