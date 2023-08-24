В Челябинской области создадут кластер по выпуску беспилотников

Ученые и производственники настроят в Челябинской области массовый выпуск дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области создадут кластер по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, коллаборация объединит усилия ученых двух челябинских вузов.

«Принято решение об организации кластера по производству беспилотных авиационных систем (БАС) или комплектующих к ним. Теперь необходимо определить состав объединения и функционал участников. Гарантированно к работе подключатся по одному вузу из Челябинска и Магнитогорска», — отметили в минпроме.

Установочное совещание прошло под председательством министра промышленности Павла Рыжего. По его словам, согласие на работу в рамках кластера дали руководители Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета имени Носова (МГТУ). Согласно требованиям Минпромторга РФ, кластер должен состоять не менее чем из пяти промышленных компаний, а его участникам предстоит заняться производством БАС или их комплектующих в рамках минимум трех совместных проектов.

«Университет возьмет на себя выполнение задачи научно-технологического сопровождения исследовательских и опытно-конструкторских работ. Национальным проектом предусмотрена также подготовка кадров и выполнение исследований», — отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

В рамках прошедшего в подмосковной Кубинке форума «Армия — 2023» вуз показал демонстратор тягового электромагнитного двигателя для беспилотных летательных аппаратов. Преимущества двигателя в том, что он легкий, и высокой мощности. Свою линейку двигателей для дронов, как и сами беспилотники, представило НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска.

Начинание уже поддерживают власти. В рамках промышленных кластеров компенсируются затраты на техперевооружение производственных мощностей. В 2022 году на эти цели из регионального бюджета было выделено 100 млн рублей. В 2023 году на возмещение расходов по участию в совместных проектах направлено 70 млн рублей. Также компании могут применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль.