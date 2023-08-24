Челябинский минстрой утвердил проект нового магистрального водовода в Копейск

25 августа 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Министр Юлий Элбакидзе подписал проект ключевого для Копейска объекта Фото: Илья Московец © URA.RU Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе подписал приказ об утверждении документации по планировке территории реконструкции системы водоснабжения Копейска. Документ опубликован на сайте администрации областного центра. «Проектируемый водовод Д800мм протяженностью 25850 м предназначен для транспортировки воды от насосной станции 1-го подъема на водозаборе Шершневского водохранилища до резервуаров чистой воды, расположенных на территории промышленной площадки по ул. Тюленина, 1 в городе Копейске. Объем воды в сутки, транспортируемый по водоводу, составляет 55 тысяч кубических метров», — говорится в документе. Магистральный водовод диаметром 800 миллиметров и длиной почти 26 километров будет проходить через Челябинск, затрагивать территорию Сосновского района и доходить до территории МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Этот МУП будет подавать воду на территорию практически всего города-спутника Челябинска. Новый объект должен прийти на смену аналогичному водоводу. Изношенность старого водовода — главная проблема, препятствующая развитию Копейска. Как ранее заявлял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, реконструкция систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города-спутника областного центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе подписал приказ об утверждении документации по планировке территории реконструкции системы водоснабжения Копейска. Документ опубликован на сайте администрации областного центра. «Проектируемый водовод Д800мм протяженностью 25850 м предназначен для транспортировки воды от насосной станции 1-го подъема на водозаборе Шершневского водохранилища до резервуаров чистой воды, расположенных на территории промышленной площадки по ул. Тюленина, 1 в городе Копейске. Объем воды в сутки, транспортируемый по водоводу, составляет 55 тысяч кубических метров», — говорится в документе. Магистральный водовод диаметром 800 миллиметров и длиной почти 26 километров будет проходить через Челябинск, затрагивать территорию Сосновского района и доходить до территории МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Этот МУП будет подавать воду на территорию практически всего города-спутника Челябинска. Новый объект должен прийти на смену аналогичному водоводу. Изношенность старого водовода — главная проблема, препятствующая развитию Копейска. Как ранее заявлял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, реконструкция систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом. Его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города-спутника областного центра.