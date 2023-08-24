24 августа 2023

Почти половина свердловчан увольняются из-за постоянного стресса на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ноутбук, работа, кофейня, мужчина, депрессия, фрилансер, фриланс, стресс
Чаще всего из-за стресса на работе увольняются маркетологи Фото:

Порядка 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поиска работы hh.ru.

«Почти половина свердловчан увольняются из-за стресса на рабочем месте (47%). Чаще всего такие ситуации наблюдаются среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%), а также бухгалтеров (53%). В большинстве случаев респонденты называют причинами стресса на работе: неуверенность в завтрашнем дне, руководство и новости, социально-политический контекст, большой объем работы и атмосфера в коллективе», — сказано в сообщении.

Как правило, жители Свердловской области справляются со стрессом при помощи сна, благодаря разговорам с близкими и занятиям спортом. Меньшее количество опрошенных практикуют медитации и имеют привычку заедать стресс.

Ранее URA.RU писало, что более 80% бизнесменов Среднего Урала страдают от одиночества. Причинами нехватки общения становятся расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.

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Порядка 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поиска работы hh.ru. «Почти половина свердловчан увольняются из-за стресса на рабочем месте (47%). Чаще всего такие ситуации наблюдаются среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%), а также бухгалтеров (53%). В большинстве случаев респонденты называют причинами стресса на работе: неуверенность в завтрашнем дне, руководство и новости, социально-политический контекст, большой объем работы и атмосфера в коллективе», — сказано в сообщении. Как правило, жители Свердловской области справляются со стрессом при помощи сна, благодаря разговорам с близкими и занятиям спортом. Меньшее количество опрошенных практикуют медитации и имеют привычку заедать стресс. Ранее URA.RU писало, что более 80% бизнесменов Среднего Урала страдают от одиночества. Причинами нехватки общения становятся расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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