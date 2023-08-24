Почти половина свердловчан увольняются из-за постоянного стресса на работе

Порядка 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поиска работы hh.ru.
«Почти половина свердловчан увольняются из-за стресса на рабочем месте (47%). Чаще всего такие ситуации наблюдаются среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%), а также бухгалтеров (53%). В большинстве случаев респонденты называют причинами стресса на работе: неуверенность в завтрашнем дне, руководство и новости, социально-политический контекст, большой объем работы и атмосфера в коллективе», — сказано в сообщении.
Как правило, жители Свердловской области справляются со стрессом при помощи сна, благодаря разговорам с близкими и занятиям спортом. Меньшее количество опрошенных практикуют медитации и имеют привычку заедать стресс.
Ранее URA.RU писало, что более 80% бизнесменов Среднего Урала страдают от одиночества. Причинами нехватки общения становятся расхождение в образе жизни и ценностях с другими людьми.
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