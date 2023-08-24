24 августа 2023

В Екатеринбурге обстреляли семью, пришедшую посмотреть фейерверк

В центре Екатеринбурга в День города произошла стрельба
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, полиция, дпс, спины полиции
Семью обстреляли из газового пистолета Фото:

В центре Екатеринбурга мужчина обстрелял из газового пистолета семейную пару с ребенком, которые пришли посмотреть фейерверк. ЧП произошло в день празднования трехсотлетия города.

«Вечером в субботу около Театра юного зрителя собралась толпа желающих поглазеть на фейерверк. Среди них — женщина с мужем и маленькой дочкой. Рядом остановилась шумная компания быдло-пацанов. Они задирали прохожих, а затем начали стрелять», — пишет telegram-канал Uralmash.

Там добавили, что стрелявший попал в мужчину, а затем направил дуло на его супругу. Очевидцы смогли его остановить и передать полиции.

Разбирательство по данному инциденту проводит служба участковых отдела полиции №1. Гражданин, причастный к происшествию установлен, пистолет у него изъят. По результатам проверки будет принято обоснование решение.

«Конфликт, повлекший применение задержанным газового пистолета, изначально произошел не с указанной семьей, а с посторонним мужчиной. Семейная пара с ребенком находились рядом. Умысла причинить им вред у владельца пистолета не было. В результате инцидента серьезных повреждений никто не получил», — сказали агентству URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В центре Екатеринбурга мужчина обстрелял из газового пистолета семейную пару с ребенком, которые пришли посмотреть фейерверк. ЧП произошло в день празднования трехсотлетия города. «Вечером в субботу около Театра юного зрителя собралась толпа желающих поглазеть на фейерверк. Среди них — женщина с мужем и маленькой дочкой. Рядом остановилась шумная компания быдло-пацанов. Они задирали прохожих, а затем начали стрелять», — пишет telegram-канал Uralmash. Там добавили, что стрелявший попал в мужчину, а затем направил дуло на его супругу. Очевидцы смогли его остановить и передать полиции. Разбирательство по данному инциденту проводит служба участковых отдела полиции №1. Гражданин, причастный к происшествию установлен, пистолет у него изъят. По результатам проверки будет принято обоснование решение. «Конфликт, повлекший применение задержанным газового пистолета, изначально произошел не с указанной семьей, а с посторонним мужчиной. Семейная пара с ребенком находились рядом. Умысла причинить им вред у владельца пистолета не было. В результате инцидента серьезных повреждений никто не получил», — сказали агентству URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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