24 августа 2023

Жители ЯНАО увидели первое северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
В ЯНАО впервые заметили северное сияние Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) запечатлели перовое в этом сезоне северное сияние. Об этом сообщила читательница URA.RU, предоставив фото уникального природного явления.

«Сегодня ночью впервые увидели северное сияние. Это было недалеко от базы метанола. От города буквально 10 минут езды», — рассказала Татьяна.

Ранее ямальцы фотографировали северное сияние в декабре 2022 года. В зимний период, когда происходят резкие перепады температур, такое явление возникает чаще. Чаще всего жители региона наблюдают сияние в окрестностях тундры.

Северное сияние
Северное сияние
Фото:

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) запечатлели перовое в этом сезоне северное сияние. Об этом сообщила читательница URA.RU, предоставив фото уникального природного явления. «Сегодня ночью впервые увидели северное сияние. Это было недалеко от базы метанола. От города буквально 10 минут езды», — рассказала Татьяна. Ранее ямальцы фотографировали северное сияние в декабре 2022 года. В зимний период, когда происходят резкие перепады температур, такое явление возникает чаще. Чаще всего жители региона наблюдают сияние в окрестностях тундры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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