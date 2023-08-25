Свердловский кондуктор бросила на пол мелочь пенсионерки

Кондуктора не устроило, что часть денег за билет была мелкими монетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кондуктор из города Полевской (Свердловская область) выбросила мелочь пожилой пассажирки, которой та хотела расплатиться за билет. Она требовала дать ей «нормальные деньги». О сложной ситуации с транспортом в небольшом городке рассказала читательница URA.RU Наталья Тарасова, которая была свидетелем сцены.

«В автобус залезла бабушка и передала кондуктору деньги за проезд. Кондуктор убрала половину денег в сумку, а остальные выбросила к дверям со словами „Вы мне решили копейки давать? Это не деньги!“. И заставляла бабушку доплатить „нормальными деньгами“. Мы обалдели от такого поведения. Когда я выходила из автобуса, монеты валялись на ступенях, они были то ли по 50, то ли по 10 копеек», — рассказала Тарасова.

Она добавила, что тем не менее кондуктор отдала пассажирке билет. «Возможно, за пенсионерку кто-то заплатил, — допустила Наталья.

По ее словам, ситуация с транспортом в Полевском очень тяжелая. Раньше в городе было два перевозчика, и автобусы курсировали регулярно. Однако весной контракт с одним из них — ИП Дмитриевцевой — администрация расторгла, и в городе начался коллапс — у второго перевозчика машин не хватает.

«Мэрия обещала, что автобусы будут ходить каждые шесть минут, а на деле ждем по 40-50 минут. У нас один-единственный маршрут, но очень нужный — соединяет Северную и Южную части города. Куда мы только не обращались — и в прокуратуру, и в администрацию, и на ТВ. Как-то задали этот вопрос заму мэра во время прямого эфира, но он только отшутился и перевел тему», — сетует Наталья.

За комментарием корреспондент обратился в администрацию Полевского. В пресс-службе предложили приехать в город и взять у главы интервью.

«Никаких ограничений на номинал купюр и монет, которыми можно расплачиваться в общественном транспорте, в российском законодательстве нет. Если бы пассажирка протянула кондуктору монеты Древней Руси, то да. Но современные 10-ти и 50-копеечные монеты присутствуют в обороте, и пассажир вправе расплачиваться ими везде», — прокомментировали в адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры».