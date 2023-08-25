В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

В Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. С таким предложением выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур.
«Необходимо создать базовые пакеты „все включено“ с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать интерес семей к Турции», — пишет турецкое издание Turizm Guncel, ссылаясь на слова Угура. Он считает, что отдых в стране стал дорогим из-за высокого налога на алкоголь. Гендиректор предложил покупать напитки отдельно, чтобы туры стали более доступными.
Ранее сообщалось, что отдых в Турции для россиян стал дороже на четверть. Путевки из России на отдых подорожали на четверть в сравнении с прошлым годом.
В Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. С таким предложением выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур. «Необходимо создать базовые пакеты „все включено“ с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать интерес семей к Турции», — пишет турецкое издание Turizm Guncel, ссылаясь на слова Угура. Он считает, что отдых в стране стал дорогим из-за высокого налога на алкоголь. Гендиректор предложил покупать напитки отдельно, чтобы туры стали более доступными. Ранее сообщалось, что отдых в Турции для россиян стал дороже на четверть. Путевки из России на отдых подорожали на четверть в сравнении с прошлым годом.