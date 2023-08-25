В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

Гендиректор Bentour Угур предложил исключить алкоголь из all inclusive в отелях
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Коктейли в баре "Мята". Екатеринбург , коктейль, бокал, выпивка
Отдых в Турции стал дорогим из-за высокого налога на алкоголь, считает Дениз Угур Фото:

В Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. С таким предложением выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур.

«Необходимо создать базовые пакеты „все включено“ с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать интерес семей к Турции», — пишет турецкое издание Turizm Guncel, ссылаясь на слова Угура. Он считает, что отдых в стране стал дорогим из-за высокого налога на алкоголь. Гендиректор предложил покупать напитки отдельно, чтобы туры стали более доступными.

Ранее сообщалось, что отдых в Турции для россиян стал дороже на четверть. Путевки из России на отдых подорожали на четверть в сравнении с прошлым годом.

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В Турции хотят убрать бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях, чтобы изменить цены на отдых. С таким предложением выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур. «Необходимо создать базовые пакеты „все включено“ с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать интерес семей к Турции», — пишет турецкое издание Turizm Guncel, ссылаясь на слова Угура. Он считает, что отдых в стране стал дорогим из-за высокого налога на алкоголь. Гендиректор предложил покупать напитки отдельно, чтобы туры стали более доступными. Ранее сообщалось, что отдых в Турции для россиян стал дороже на четверть. Путевки из России на отдых подорожали на четверть в сравнении с прошлым годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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