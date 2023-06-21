Курганский предприниматель судится с чиновниками из-за долгов за уголь

22 июня 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Долг по поставке угля составляет 30 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Индивидуальный предприниматель Светлана Попова направила в Арбитражный суд Курганской области иск, в котором требует от предприятия «Теплотранс», принадлежащего администрации Лебяжьевского округа, вернуть ей 30 млн рублей долга за уголь. Данная информация размещена на сайте суда. «Индивидуальный предприниматель Попова Светлана Николаевна обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к МУП Лебяжьевского муниципального округа „Теплотранс“ о взыскании задолженности по договорам поставки в размере 30563425 рублей 32 копеек», — указано на сайте. Попова поставляла «Теплотрансу» уголь. По данным источника, знакомого с ситуацией, зимой организация Поповой поставила 12 000 тонн угля котельным Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов, которые принадлежат «Теплотрансу». Представители МУП за этот уголь должны выплатить 29,9 млн рублей. Остальную сумму составляют неустойка и судебные издержки. «Большую обеспокоенность вызывает ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону. Если не рассчитались за старый уголь, то точно не смогут купить новый», — объяснил URA.RU источник, связанный с властями региона. На момент написания новости комментарий от Поповой URA.RU получить не удалось. Во время звонка ее сотрудник ответил, что в компании обед. После обеда на звонок корреспондента не ответили. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского округа. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что в различных муниципалитетах региона наблюдались проблемы с топливом для котельных. Так, в селе Введенское Кетовского округа котельную вместо угля топили дровами. В Целинном округе топили котельные зерном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индивидуальный предприниматель Светлана Попова направила в Арбитражный суд Курганской области иск, в котором требует от предприятия «Теплотранс», принадлежащего администрации Лебяжьевского округа, вернуть ей 30 млн рублей долга за уголь. Данная информация размещена на сайте суда. «Индивидуальный предприниматель Попова Светлана Николаевна обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к МУП Лебяжьевского муниципального округа „Теплотранс“ о взыскании задолженности по договорам поставки в размере 30563425 рублей 32 копеек», — указано на сайте. Попова поставляла «Теплотрансу» уголь. По данным источника, знакомого с ситуацией, зимой организация Поповой поставила 12 000 тонн угля котельным Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов, которые принадлежат «Теплотрансу». Представители МУП за этот уголь должны выплатить 29,9 млн рублей. Остальную сумму составляют неустойка и судебные издержки. «Большую обеспокоенность вызывает ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону. Если не рассчитались за старый уголь, то точно не смогут купить новый», — объяснил URA.RU источник, связанный с властями региона. На момент написания новости комментарий от Поповой URA.RU получить не удалось. Во время звонка ее сотрудник ответил, что в компании обед. После обеда на звонок корреспондента не ответили. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского округа. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что в различных муниципалитетах региона наблюдались проблемы с топливом для котельных. Так, в селе Введенское Кетовского округа котельную вместо угля топили дровами. В Целинном округе топили котельные зерном.